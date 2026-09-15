3 Juguetes de “Derpy"; el gato de Kpop Demon Hunters, para que los niños desarrollen destreza mental e impulsen su creatividad

No cabe duda que hoy en día uno de los fenómenos globales más importantes e impactantes en la industria del cine ha sido la exitosa película “Kpop Demon Hunters”, misma que a más de un año de su estreno sigue acaparando toda la atención de los niños y niñas, es por eso que en esta ocasión te presentamos 3 juguetes ideales de uno de los personajes más icónicos de la cinta; así es, estamos hablando es "Derpy"; el famoso gato de color azul, para que tus hijos de diviertan y al mismo tiempo aprendan.

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Kpop Demon Hunters: Juguetes de “Derpy” para niños y niñas

Estos juguetes son originales y divertidos; si bien los niños pueden jugar con algunos de forma individual, con otro podrán hacer trabajo en equipo con amigos o incluso sus padres. Estos juguetes harán que los niños desarrollen su creatividad y estimulen los sentidos.

Kpop Demon Hunters: Figura de Crochet de “Derpy”

Esta figura, la cual funciona perfecto como un juguete, es ideal para que los niños jueguen e imaginen diversas historias, sin embargo también, con ayuda de un adulto, pueden tejer la figura, esto hará que estimulen habilidades cognitivas y de coordinación así como que refuercen su memoria.

Kpop Demon Hunters: Funko de "Derpy"

Uno de los juguetes que sin duda alguna cualquier niño que sea fan de Kpop Demon Hunters amará será un funko del perosnaje "Derpy"; si bien muchas peronas los utilizan como colección, existen algunas peronas que los sacan de sus cajas, esta última opción es ideal para que los niños jueguen, desarrollen su creatividad e imaginación para crear todas las historias que ellos quieran.

Funko de Derpy|Crédito: Funko

Kpop Demon Hunters: LEGO de "Derpy"

Este LEGO es ideal para los niños de 9 años en adelante, cuenta con más de 800 piezas y es perfecto para que los niños construyan. Al unir los bloques los pequeños desarrollaran habilidades cognitivas, su memoria mejorará al igual que su concentración. Por otro lado, hará que el estrés reduzca y sobre todo que pasen un gran momento armandolo ya que lo pueden hacer en compañía de amigos o sus padres. Es importante que un adulto supervice esta actividad para evitar que alguien introduzca alguna pieza en su boca.