4 Photocards de ‘Romance’, de los Saja Boys; ideales para regalar este halloween a fans del idol de Kpop Demon Hunters

No cabe duda que hoy en día uno de los fenomenos globales más impactantes del septimo arte es la iconica película Kpop Demon Hunters, la cual a un año de su estreno sigue manteniendo gran fidelidad por parte de los fans. En esta ocasión te presentamos 4 photocards ideales para que obsequies a una fan del personaje “Romance”, idol de los “Saja Boys”.

Puede interesarte: 4 ideas de stickers de Baby Saja Boys para decorar la mochila de una verdadera fan de KPop Demon Hunters

Kpop Demon Hunters: Photocards de 'Romance', de los Saja Boys ideales para regalar este halloween a fans del kpop

Uno de los personajes más queridos de los "Saja Boys” sin duda alguna es Romance, ya que el miembro de la icónica boyband demoníaca es el más romántico y coqueto es por eso que te presentamos photocards de este idol, ideales para que regales este halloween.

Kpop Demon Hunters: Photocard de 'Romance', de los Saja Boys, versión demoniaca

Esta photocard es ideal para obsequiar en halloween ya que, como su nombre lo dice, se ve la versión demoníaca del idol de kpop. En esta imagen se ve al personaje con los ojos brillantes y grecas en el rostro además de que luce su atuendo negro con sombrero.

Kpop Demon Hunters: Photocard de 'Romance', de los Saja Boys, color azul

Esta photocard es perfecta para las personas que aman el color azul ya que este es uno de los tonos que sobresalen en la tarjeta. Además de esto se ve la figura de “Romance” casi completa por lo que luce y sobresale su atuendo, algo que es perfecto para esta época ya que muchos niños querrán disfrazarse de los Saja Boys.

Kpop Demon Hunters: Photocard de 'Romance', de los Saja Boys, haciendo corazón

Esta photocard es ideal para las personas que son románticas, pero que al mismo tiempo aman halloween ya que la tarjeta combina algo tierno, como hacer un corazón con las manos, como colores oscuros y morados, que caracterizan esta época.

Kpop Demon Hunters: Photocard de 'Romance', de los Saja Boys, color aqua

Esta photocard es ideal para las personas que aman los colores vibrantes como el aqua, pero al mismo tiempo el halloween ya que el personaje de “Romance” luce demoniaco debido a que sus ojos brillan de color naranja y se ven grecas en su rostro.