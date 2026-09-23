Lego x Shrek: precio y dónde comprar los juguetes de construcción

Shrek es una de las películas más amada debido a la historia que cuenta, sus personajes y su humor. Los fanáticos de esta animación pueden coleccionar a los personajes mediante la colección LEGO que es muy interesante.

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La presentación de estos personajes se dio en San Diego Comic-Con 2026 donde se presentó de manera oficial a las 12 figuras coleccionables que se inspiran en el universo del ogro más querido del cine.

Cabe destacar que lo que la diferencia a esta colección de las demás es que la serie está conformada por figuras individuales por ende los coleccionistas podrán tener a todos sus personajes creados por DreamWorks.

¿Cuáles son los personajes incluye la colección de Shrek de LEGO?

Como mencionamos anteriormente la colección está integrada por 12 minifiguras relacionadas con los personajes de las películas. Estos son:



Shrek

Fiona

Burro

Jengibre (Gingy)

Pinocho

Dragona

El Príncipe Encantador

Hada Madrina

Gato con Botas

Merlín

El Verdugo

Lord Farquaad

El Lobo

Cada figura incluirá accesorios y detalles inspirados en su aparición dentro de las películas, manteniendo el estilo característico de las minifiguras de LEGO.

Estos personajes son increíbles.|Pinterest

¿Cuánto costarán y donde conseguir las figuras de Shrek en México?

De acuerdo con la información proporcionada por LEGO, cada una de las figuras tendrá un precio oficial de 119 pesos en México. Como se venden de manera individual pues para tener la colección completa tendrán que ir comprando los personajes por separado.

Cabe destacar que la colección se vende por medio de la tienda oficial de LEGO México, tanto mediante su sitio web como en las tiendas oficiales de la marca. Cabe destacar que hay modelos que aparecen en algunas cadenas comerciales importantes.

Shrek sigue vigente y esto queda más que demostrado por medio de la colección de LEGO. Han pasado más de 20 años desde la primera película, pero su popularidad sigue intacta.