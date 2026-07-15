Top 6 animes que tendrán live-action: Naruto, Solo Leveling y más estrenos

El universo del anime mantiene la fiebre por los live-action y los fans ya están completamente a la expectativa de las nuevas entregas y proyectos en desarrollo. Naruto, Solo Leveling, My Hero Academia, Sword Art Online, Demon Slayer y One Punch Man son algunos de los títulos más esperados por toda la comunidad.

Ahora lee: ¿Backrooms, la película, tiene escenas post-créditos? Esto debes saber antes de su estreno en cines

¿Cuáles son los 6 animes que llegarán en su versión live-action?

Recientemente, grandes productoras han revelado de manera oficial que se mantienen en proyectos relacionados con el anime, en específico en sus versiones live-action. Para los fans, estas adaptaciones prometen llevar algunas de las franquicias más exitosas del anime a una nueva audiencia.

Top 6 de nuevas producciones de anime en live-action

Naruto

De manera oficial, se ha señalado que la película de live-action de Naruto ya se encuentra en etapa de preproducción de la mano del estudio Lionsgate. Destin Daniel Cretton será quien se encargue de dar vida al proyecto, junto a Masashi Kishimoto, creador del manga.

Solo Leveling

Lee Hae-jun y Kim Byung-seo son los directores encargados del proyecto y por ahora se ha confirmado que la primera etapa del proyecto contará solo con 7 episodios, asegurando que se priorizará una narrativa oscura de ritmo ágil y sin relleno.

My Hero Academia

La serie de live-action de My Hero Academia será de manera confirmada una película producida en colaboración por Netflix y Legendary Entertainment. Además, contará con Shinsuke Sato como director del proyecto y la participación activa de Kōhei Horikoshi, creador de manga original.

Sword Art Online

A pesar de que su producción se ha mantenido en silencio, la adaptación live-action de Sword Art Online cuenta con la guionista y productora ejecutiva principal, Laeta Kalogridis, en conjunto con los productores ejecutivos Patrick Massett y John Zinman

Demon Slayer

Por ahora, dentro de la conversación digital, se ha mencionado que la plataforma líder de streaming se encuentra trabajando en una adaptación en formato live-action de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. No obstante, por ahora no se han dado más detalles sobre la producción.

One Punch Man

De manera oficial se ha señalado que la película live-action de One Punch Man se mantiene en desarrollo activo por parte de Sony Pictures. Justin Lin es el director que estará encargado de dar vida al proyecto, mientras que el guion estará a cargo de Dan Harmon

La comunidad fan del anime ya ha comenzado a incendiar la conversación. Digital, pues, aunque los proyectos live-action suelen generar diversas teorías y especulaciones sobre la fidelidad del manga y sus personajes.