Lenny Kravitz x Barbie: precio y dónde comprar el nuevo muñeco “Kenbassador” de colección

Barbie ha realizado un gran lanzamiento perteneciente a su línea Signature, ya que elaboró una pieza inspirada en Lenny Kravitz. Este muñeco estilo Ken del ícono rockero ha llamado la atención de los coleccionistas.

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El lanzamiento se realizó mediante la página oficial de Mattel y el Lenny Kravitz se une a la colección de estrellas que ya cuentan con su versión en Barbie o Ken. En el caso del cantante pues también inspira como un ícono de la moda.

¿Cómo es la versión de Lenny Kravitz?

De acuerdo con Mattel este muñeco es, “Estilo de estrella de rock. Música que rompe barreras de género. Lenny Kravitz es el nuevo «Kenbassador» de Barbie y aporta su imponente presencia escénica a esta colección de figuras legendarias”.

Sin dudas, Kravitz tiene un estilo retro que ha conservado en el tiempo al igual que sus rastas, tatuajes y sus lentes característicos. Cada uno de estos detalles han sido tenidos en cuenta en el muñeco de colección.

“Esculpida a su imagen y semejanza, luce un atuendo inspirado en su característico estilo durante su más reciente gira mundial, que incluye una camiseta de malla color bronce con cuello drapeado, jeans de pierna acampanada, cinturón con estoperoles, botas, lentes de sol y sus emblemáticas rastas”, describieron desde Mattel.

Este muñeco es increíble.|Instagram/barbie

¿Dónde conseguir a Lenny Kravitz?

El muñeco de Lenny Kravitz comenzó a comercializarse el 17 de septiembre de 2026. Este es el segundo Kenbassador, después de LeBron James, quien fue homenajeado dentro de esta colección en 2025.

En cuanto al valor es de $1,899 pesos mexicanos en la tienda oficial de Mattel México. Lo puedes encontrar también en Walmart México. En Estados Unidos, el precio oficial es de 70 dólares.

Cabe destacar que los precios, promociones y disponibilidad van a depender de acuerdo al establecimiento donde vayas a realizar la compra y de las existencias de stock.

