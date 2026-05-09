Liberan primera imagen OFICIAL de “Peppa Pig, la película": ¿cuál es su fecha de estreno?

En redes sociales se ha liberado la primera imagen oficial que muestra cómo lucirá la película de "Peppa Pig". Este año sale la cinta, que será algo muy distinto a lo que has visto del querido personaje porque su animación será CGI y en 3D.

No es la primera franquicia animada de gran éxito que pasa de la televisión a las salas de cine, pues esta fórmula ya ha funcionado con títulos como "Paw Patrol" y se replicará próximamente con "Bluey".

Así lucirá la nueva película de "Peppa Pig"

Primer vistazo oficial a la película de Peppa Pig: será el debut de la franquicia en 3D.



La historia sigue a Peppa y su familia viajando a China. pic.twitter.com/vDOcFcgcvU — Cartoons On The Moon (@CartoonsOTMoon) May 8, 2026

La primera imagen oficial muestra a "Peppa Pig" y su familia con un nuevo formato CGI. Se les ve viajando en un globo aerostático pero, por la expresión de los personajes, es posible que les esté acompañando una serie de contratiempos.

La serie animada es conocida internacionalmente por su formato en 2D, donde los personajes parecen pertenecer a un libro para niños. Por eso resulta innovador que los podamos ver en 3D.

De qué tratará la película de "Peppa Pig"

Hasta ahora se sabe muy poco sobre la cinta del personaje animado, la cual tendrá por nombre "Peppa Pig: Perfect Holiday". Se ha confirmado que la película se está produciendo en China y se cree que podría tratarse de "Peppa" y su familia viajando a este país asiático.

Cuándo sale la película de "Peppa Pig" en 3D

Si todo sale como previsto, la película de "Peppa Pig" se estrenará en verano de este mismo año, al menos en China; se desconoce cuánto tiempo se tardaría en salir en México. En sitios web de fans se ha afirmado que el estreno en China estaría marcado para agosto y la cinta llegaría a Estados Unidos en noviembre de 2026.

Cuántas temporadas han salido de "Peppa Pig"

Mientras se confirma el estreno de la película y llega a nuestro país, es momento de revisitar las temporadas del emblemático personaje. En marzo de 2026 se estrenaron en Estados Unidos los episodios de la temporada 11 de "Peppa Pig".