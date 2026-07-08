En el mercado hay 3 juguetes de roles de Paw Patrol que hacen que los niños representen situaciones de la vida cotidiana, tomen decisiones y busquen resolver problemas por sí mismos. Pero si lo que buscas es que tus hijos aprendan a perder sin llorar, estas 4 figuras de Peppa Pig y Bluey son buenas opciones.

Los personajes de Paw Patrol enfrentan distintas misiones mediante el trabajo en equipo y el uso de herramientas específicas, una dinámica que inspiró a fabricar una amplia línea de juguetes para los niños, a los cuales les puedes regalar 5 figuras de colección de Toy Story 5 tras su estreno. Lo mejor de este producto es que recrean situaciones similares a las de la caricatura en el hogar.

Los 3 juguetes de roles de Paw Patrol

1. Paw Patrol Lookout Tower Playset: La torre interactiva funciona como centro de operaciones para las figuras de la serie. El set incluye rampas, elevadores y espacios para organizar misiones con distintos personajes. Los niños crean escenarios propios y planifican estrategias antes de iniciar cada rescate. Cabe destacar que este producto se recomienda para niños mayores de 3 años.

Los 3 juguetes de roles de ‘Paw Patrol’ que enseñan a tu hijo a resolver problemas por sí mismo|IA

2. Marshall's Transforming Fire Truck: Es un vehículo que incorpora compartimentos móviles, escalera extensible y espacio para colocar la figura del personaje. Durante el juego, los niños recrean rescates, apagan incendios imaginarios o crean nuevas misiones. Además, mejora el lenguaje y favorece la búsqueda de soluciones cuando aparece un obstáculo dentro de la historia creada por el propio niño.

3. Chase's Police Cruiser: Un vehículo interactivo inspirado en el cachorro policía de la serie. Este juguete permite representar situaciones relacionadas con seguridad, búsqueda de objetos o ayuda a otros personajes. Con esta pieza, los niños practicarán la toma de decisiones sin miedo al error, ya que pueden modificar la historia tantas veces como deseen. Además, fortalece la autonomía, debido a que el pequeño encuentra alternativas por iniciativa propia antes de pedir ayuda a sus padres.