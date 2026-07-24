10 capítulos de Bluey entretenidos ideales para ver en vacaciones; son ideales para ver en familia
¡No te pierdas los capítulos MÁS entretenidos de la caricatura infantil de Bluey! Son ideales para toda la familia:
Hoy en día podemos decir que la caricatura infantil de Bluey se ha convertido en una de las más queridas por los niños y a decir verdad por toda la familia debido a la manera en que aborda ciertos los temas complejos, llevando un mensaje claro, positivo y respetuoso que conecta emocionalmente tanto con grandes y chicos.
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En cada capítulo de Bluey podemos ver problemas o situaciones cotidianas siendo resultas de una gran manera que invita a los padres y niños a poner en práctica ciertas ideas apoyándose en la empatía y en la diversidad que la crianza puede significar, siendo que cada padre e hijo son completamente distintos.
Los mejores 10 capítulos de Bluey
- Hora de Dormir: A través de un viaje por el espacio como parte del sueño de Bingo, el episodio explora la independencia infantil y el amor incondicional de una mamá, donde la música acompaña de gran manera a la animación y su mensaje especial.
- El Cartel: Este episodio aborda la ansiedad de una familia ante la posibilidad de mudarse de su casa debido a las vueltas de la vida y la dificultad de tomar decisiones complicadas para todos, finalmente tiene un cierre emocional que conecta con cada miembro de la familia.
- La Carrera de Bebés: En el capítulo, Chilli recuerda cuando Bluey era un bebé y cómo cayó en la trampa de comparar el desarrollo de su hija con el de los demás al no ir “al mismo ritmo” cuestionando su manera y capacidad de criar aunque al final entiende que cada niño crece distinto.
- Grillo: En esta historia podemos ver una gran lección sobre la paciencia, la resiliencia, la humildad y el amor a los hijos cuando podemos ver a Rusty conmover en su intento por jugar cricket.
- Camping: Bluey conoce a Jean-Luc, un niño extranjero que solo habla francés donde a pesar de la barrera del idioma, forman un vínculo de amistad puro que demuestra que el juego es un lenguaje universal aunque terminan separándose de manera inesperada dando una gran lección sobre los ciclos y las personas.
- Paquete Plano: Mientras Bandit y Chilli arman un mueble de terraza, Bluey y Bingo juegan con las cajas de cartón simulando la evolución de la vida en la Tierra donde a través de la imaginación exploran el universo de manera divertida.
- Para Llevar: Bandit espera afuera de un restaurante de comida mientras lidia con el caos que generan sus hijas jugando y aunque puede ser complicado, termina entendiendo la niñez que ellas viven y apoya su diversión.
- Lluvia: Aunque este episodio no tiene diálogos, la música y el apartado visual lo dicen todo. Bluey intenta detener el agua de la lluvia en la entrada de su casa mientras Chilli lucha por mantener todo limpio, hasta que decide rendirse aceptando el juego.
- Cuentos de Hadas: A través de una mirada nostálgica y divertida a las crianzas de antes vamos a la infancia de Bandit donde combina una bonita historia de trasfondo sobre el destino y cómo conoció a Chilli cuando eran niños.
- Abuelitas Sobre Ruedas: Muffin se roba el espectáculo interpretando a una anciana cascarrabias en un garaje de ventas, donde de manera divertida tratan el escenario de una cerra imperdible.