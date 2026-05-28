5 capítulos de Bluey muy tiernos y emotivos, son ideales para ver en familia
No te pierdas los capítulos más tiernos y emotivos de Bluey, los amará toda tu familia.
Hoy en día Bluey se ha convertido en una de las caricaturas favoritas de los más chicos, pues su animación, historias y manera en que se abordan tanto temas sencillos como complejos le han valido para ser bastante reconocida, incluso los más grandes han desarrollado una conexión debido a la narrativa del programa.
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A través de los años, Blue ha encontrado el modo que tanto chicos y grandes empaticen con temas poco abordados en este tipo de caricaturas, dando momentos tiernos como emotivos que probablemente toda la familia amará.
Estos son algunos de los capítulos más tiernos y emotivos de Bluey con los que podrías llorar; son ideales para ver en familia:
Capítulos de Bluey que amarás ver con toda tu familia debido a los temas que aborda, desde los más grandes hasta los más chicos disfrutarán:
- Hora de Dormir: Este capítulo está cargado de un gran mensaje narrativo y simbólico, pues en él podemos ver el desapego de Bingo hacia Chilli, su mamá a la hora de dormir, aunque nos deja en claro que esta siempre estará para lo que su hija necesite, representando ese momento de crecimiento pero nunca de abandono, al contrario.
- Abuelo: En este episodio podemos ver a Chilli visitando a su papá (el abuelo de las niñas), quien tras haber tenido algunos accidentes y complicaciones elige pasar tiempo con Bluey y Bingo, anteponiendo esos momentos y la conexión con ellas aunque no era lo recomendable.
- Cuento de Hadas: Bandit, el papá de las niñas, les explica como fue para él crecer en una época distinta y lejos de encontrar mejoras o desventajas, se hace presente la nostalgia por esos tiempos donde todo era distinto, dejando ver cómo ha cambiado él y el entorno en donde creció.
- La Señal: Bandit recibe una oferta de trabajo significativa pero debería mudarse con su familia a otra ciudad y aunque ponen su casa en venta, estos finalmente no se van debido a que Bluey y Bingo son invadidas de una gran tristeza por todos los buenos momentos que han pasado ahí.
- Carrera de Bebés: Considerado como uno de los capítulos más emotivos, en este podemos ver a Bluey de bebé y a lo que significaba para su mamá ver cómo otros pequeños tenían ritmos más acelerados, comprendiendo finalmente que cada uno tiene distintos rítmos y manera de aprender a caminar.