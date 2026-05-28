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5 capítulos de Bluey muy tiernos y emotivos, son ideales para ver en familia

No te pierdas los capítulos más tiernos y emotivos de Bluey, los amará toda tu familia.

Bluey
|Imagen de Disney

Escrito por: André Gutiérrez

Hoy en día Bluey se ha convertido en una de las caricaturas favoritas de los más chicos, pues su animación, historias y manera en que se abordan tanto temas sencillos como complejos le han valido para ser bastante reconocida, incluso los más grandes han desarrollado una conexión debido a la narrativa del programa.

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A través de los años, Blue ha encontrado el modo que tanto chicos y grandes empaticen con temas poco abordados en este tipo de caricaturas, dando momentos tiernos como emotivos que probablemente toda la familia amará.

Estos son algunos de los capítulos más tiernos y emotivos de Bluey con los que podrías llorar; son ideales para ver en familia:

Capítulos de Bluey que amarás ver con toda tu familia debido a los temas que aborda, desde los más grandes hasta los más chicos disfrutarán:

  1. Hora de Dormir: Este capítulo está cargado de un gran mensaje narrativo y simbólico, pues en él podemos ver el desapego de Bingo hacia Chilli, su mamá a la hora de dormir, aunque nos deja en claro que esta siempre estará para lo que su hija necesite, representando ese momento de crecimiento pero nunca de abandono, al contrario.
  2. Abuelo: En este episodio podemos ver a Chilli visitando a su papá (el abuelo de las niñas), quien tras haber tenido algunos accidentes y complicaciones elige pasar tiempo con Bluey y Bingo, anteponiendo esos momentos y la conexión con ellas aunque no era lo recomendable.
  3. Cuento de Hadas: Bandit, el papá de las niñas, les explica como fue para él crecer en una época distinta y lejos de encontrar mejoras o desventajas, se hace presente la nostalgia por esos tiempos donde todo era distinto, dejando ver cómo ha cambiado él y el entorno en donde creció.
  4. La Señal: Bandit recibe una oferta de trabajo significativa pero debería mudarse con su familia a otra ciudad y aunque ponen su casa en venta, estos finalmente no se van debido a que Bluey y Bingo son invadidas de una gran tristeza por todos los buenos momentos que han pasado ahí.
  5. Carrera de Bebés: Considerado como uno de los capítulos más emotivos, en este podemos ver a Bluey de bebé y a lo que significaba para su mamá ver cómo otros pequeños tenían ritmos más acelerados, comprendiendo finalmente que cada uno tiene distintos rítmos y manera de aprender a caminar.

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