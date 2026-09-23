Mientras Paw Patrol tiene 4 capítulos para enseñar a los niños a peinarse, Bluey tiene estos
Para que los pequeños se vuelvan independientes, es indispensable que aprendan a cuidar su imagen por sí mismos y Bluey tiene episodios con valiosas lecciones.
Fortalecer la autonomía en los niños es muy importante para su desarrollo y una buena forma de empezar es con tareas sencillas que puedan incluir a sus rutinas diarias. como peinarse sin ayuda de nadie. Para que este proceso se vuelva mucho más divertido, está la facilidad de incluir capítulos de caricaturas que aborden el tema de manera sencilla, incluyendo a Bluey y sus lindas historias con enseñanzas.
¿Cómo hacer que los niños aprendan a peinarse solos? 4 episodios de Bluey que ayudan a crear rutinas
"Peluquería". En una de sus entretenidas tardes de juegos, Bluey y Bingo convierten su casa en un salón de belleza y se imaginan que tienen muchísimos clientes que atender, hasta que les llega un caso de piojos. Al final lo convierten en un reto y este episodio de Bluey es una excelente alternativa para hablar con los pequeños sobre la importancia de la higiene personal y recordarles por qué deben cepillarse el pelo todos los días.
- "Hadas". Cuando se trata de crear escenarios ficticios para entretenerse, Bluey y Bingo son expertas. Esto lo dejan claro en el capítulo de "Hadas", done experimentan con accesorios para el pelo y se dan cuenta de lo fácil que es cambiarse el look poniendo un poco de empeño a su arreglo diario. También favorece que se sientan más entusiasmados con estas rutinas.
"Tomar el pelo". Si el momento de peinarse sigue siendo un problema para tus hijos y no sabes cómo hacer para que dejen de verlo como un castigo, está el capítulo "Tomar el pelo" de Bluey, donde Chilli, su mamá, peina a Bingo y la deja bonita mientras está con sus juguetes. Esto hará que sientan cercano este escenario y que hasta empiecen a sentir curiosidad por tomar las decisiones de su estilo.
- "Tierra". Entre los personajes más simpáticos de Bluey, está Judo, su vecina, que representa a un perrito chow chow que cuida mucho su pelaje porque sabe que es necesario para verse bien arreglada en cualquier ocasión. De las lecciones que les pueden quedar a los niños con esta historia de Bluey, es darse cuenta de que existen muchos tipos de pelo y que todos son igual de preciosos.