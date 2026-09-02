4 capítulos de Plim Plim y Bluey que enseñan a los niños sobre cómo expresarse con otras personas
Las caricaturas pueden ser herramientas para el crecimiento infantil, como ocurre con los capítulos de Bluey y Plim Plim que tienen lecciones muy importantes.
Fortalecer el lenguaje de los niños es muy importante desde temprana edad, pues esto les permite relacionarse de mejor manera con su entorno y es clave para su aprendizaje. Y además de las actividades didácticas y tareas impuestas en la escuela, una buena opción para lograrlo es con los capítulos de sus caricaturas favoritas, como Plim Plim o Bluey, que casi siempre tienen aprendizajes valiosos.
¿Cómo mejorar el habla de los niños? 4 capítulos de Bluey y Masha y el Oso que sirven para el lenguaje
- "El juego del silencio". En este episodio, Bluey y su hermana Bingo aprenden a comunicarse entre señas para ayudar a su papá a que entienda qué juguete quiere Muffin, una de sus primas, pues todavía es pequeña y no sabe muy bien cómo usar las palabras. Y aunque al principio se les hace muy difícil, poco a poco las hermanas Heeler descubren que hablar no es la única forma de intercambiar mensajes y que pueden ayudar a alguien que no puede hacerlo por sí misma.
- "De campamento". Este es uno de los capítulos más famosos de Bluey porque es cuando conoce a Jean-Luc, su entrañable amigo canadiense. Desde el primer momento, tuvieron una gran conexión y no les importó que hablaran idiomas distintos, sino que se empeñaro en poder comunicarse con juegos, señas y risas. Esto demuestra que si bien los lenguajes importan, no deben ser una barrera para animarse a convivir con los demás.
"¿Qué sientes hoy?". En uno de sus eposidios musicales, Plim Plim tiene una canción que invita a los pequeños a reconocer las emociones por su nombre, como alegría, tristeza, enojo y miedo. Así que es una forma ingeniosa de que se expresen libremente y comprendan que siempre pueden decir cómo se sienten con diferentes situaciones.
- "Las palabras mágicas". Para los niños que son fanáticos del simpático "Hoggie", Plim Plim cuenta con capítulos donde el cerdito es el protagonista, como la historia en donde aprende la importancia de los modales y cómo es que las palabras pueden transformar por completo la convivencia con las personas que les rodean.