4 capítulos de Plim Plim y Bluey que enseñan a los niños sobre cómo expresarse con otras personas

Fortalecer el lenguaje de los niños es muy importante desde temprana edad, pues esto les permite relacionarse de mejor manera con su entorno y es clave para su aprendizaje. Y además de las actividades didácticas y tareas impuestas en la escuela, una buena opción para lograrlo es con los capítulos de sus caricaturas favoritas, como Plim Plim o Bluey, que casi siempre tienen aprendizajes valiosos.

¿Cómo mejorar el habla de los niños? 4 capítulos de Bluey y Masha y el Oso que sirven para el lenguaje