Lanzan nuevo set de cartas coleccionables de Kpop Demon Hunters; perfecto para regalar a un fan de las Guerreras Kpop

Kpop Demon Hunters continúa siendo un fenómeno a nivel global. La cinta dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans no ha hecho más que acumular éxitos desde su estreno en streaming en 2025, por lo que no es sorpresa que cada vez lancen más artículos de colección inspirados en el universo de las Guerreras Kpop. Tal es el caso de este nuevo set de cartas coleccionables, perfecto para intercambiar entre fans. A continuación te compartimos todos los detalles: precio, cómo lucen y cómo conseguir en México.

También te puede interesar: 4 ideas de stickers de Baby Saja Boys para decorar la laptop de una verdadera fan de KPop Demon Hunters

Nuevo set de cartas coleccionables de Kpop Demon Hunters | Crédito: KAYOU / Costco

¿En qué consiste el NUEVO set de cartas coleccionables de Kpop Demon Hunters?

Cada caja de este nuevo set de cartas coleccionables de las Guerreras Kpop incluye 10 paquetes de cartas Edición “Energy”, cada una con 8 unidades, dando como resultado un total de 80 cartas por caja. En total, la colección está compuesta por 130 cartas en 11 niveles de rareza diferentes, por lo que se trata del regalo perfecto para aquellos quienes aman intercambiar artículos hasta completar una colección.

Por si fuera poco, cada caja también cuenta con una carta especial del emblemático Tigre Derpy y su fiel compañera de aventuras, Sussie Bird; así como un marco acrílico para poder colocar las mismas.

¿Cómo conseguir las nuevas cartas de las Guerreras Kpop? Precio y dónde comprar

Este nuevo set de cartas de las Guerreras Kpop tiene un costo de 53,99 dólares, que equivale a un aproximado de $999 pesos mexicanos. La colección y los sobres están disponibles en línea y en tiendas físicas de una de las cadenas tipo club más grandes a nivel internacional. Aquí te compartimos una imagen más de cómo luce este nuevo lanzamiento:

Nuevo set de cartas coleccionables de Kpop Demon Hunters | Crédito: KAYOU / Costco

Otros sets de cartas coleccionables de las HUNTRIX

Cabe mencionar que este nuevo lanzamiento se trata de una colaboración exclusiva entre KAYOU con la cadena tipo club. No obstante, la marca cuenta con otras colecciones más tradicionales. Aquí te compartimos algunas: 3 sets de tarjetas coleccionables de Kpop Demon Hunters; ideales para regalar a un fan de las Guerreras Kpop.