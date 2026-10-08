4 libros de Peppa Pig de Halloween, para niños de 3 a 6 años que aman las historias de fantasmas

Es oficial, estamos en octubre, mes en el que se llevará a cabo Halloween, una época donde el terror abunda, sin embargo existe una forma en la que los pequeños se puedes divertir, esto a partir de la lectura, es por eso que en esta ocasión te presentamos 4 libros de Peppa Pig, ideales para que los más pequeños del hogar se diviertan en esta época.

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Peppa Pig: Libros de Halloween para niños de 3 a 6 años que aman los fantasmas

No cabe duda que una de las caricaturas más queridas por niños y niñas es Peppa Pig, serie animada que brinda grandes aprendizajes a los infantes. A través de la lectura los niños podrán descubrir historias fabulosas, ideales para esta época, es por eso que te decimos cuáles son los libros perfectos para pequeños de 3 a 6 años.

Libro de fiesta de Halloween de Peppa Pig

Este libro es ideal para los niños que aman las calabazas ya que aquí los pequeños encontrarán a Peppa y a los personajes que integran su familia tallando calabazas así como disfrazandose para Halloween. El libro es ideal para pequeños de 3 años en adelante y cuenta con 24 páginas, al ser corto hará que los niños no se aburran y quieran conocer más.

Libro mágico de Halloween de Peppa Pig para niños

Este libro es ideal para los niños y niñas que aman la magia ya que la historia que se aborda en estas páginas se basa en ella ya que Peppa, junto a todas sus amiga harán una varita mágica y fingirán que vuelan sobre una escoba y prepararán una porción mágica. Esto hará que los pequeños desarrollen su creatividad. El libro contiene 16 páginas en total.

Libros de Peppa Pig de Halloween |Crédito: Scholastic Inc.

Libro de Halloween de Peppa Pig con estampas

Este libro es ideal para los niños que aman las actividades didácticas ya que este libro cuenta con dos páginas de estampas con las que los pequeños podrán divertirse. Este cuenta con calabazas, disfraces e historias llenas de terror y miedo que definitivamente los pequeños amarán, sobre todo en esta época.

Libro espeluznante de Halloween de Peppa Pig con pegatinas

Este libro es ideal para los niños que aman las decoraciones y vestirse con disfraces espeluznantes, ya que todo eso es lo que encontrarán en este libro, el cual cuenta con una gran aventura de Peppa Pig en esta temporada. El libro cuenta con 24 páginas, perfectas para mantener con gran diversión a los pequeños.