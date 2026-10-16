4 plantillas de pixel art de Kpop Demon Hunters para hacer en casa y empezar a vender

Con las plantillas de pixel art es posible hacer todo tipo de manualidades, una gran alternativa que fácilmente puedes hacer en casa para empezar a vender, solamente hay que contemplar lo que quieres realizar para poder conseguir los materiales necesarios para su elaboración. Para ello te daremos 4 ideas que debes intentar con las KPop Demon Hunters, las cuales fácilmente puedes encontrar.

4 plantillas de pixel art de las KPop Demon Hunters

KPop Demon Hunters: Un aspecto más realista

La primer alternativa que tenemos son las plantillas de pixel art en la que vemos a los personajes de las KPop Demon Hunters con un aspecto más realista, dejando de lado aquellas opciones que cuentan con un look más animado y tierno. Aunque te mostramos la alternativa de Mira de las HUNTR/X es posible que encuentres el mismo estilo pero con otros personajes.

KPop Demon Hunters: Aspecto similar al de los videojuegos

Si aun así quieres algo con un aspecto más animado, puedes optar por las plantillas que tienen un aspecto similar a los del los videojuegos, es más sencillo pero es fácil de identificar a los personajes, una gran opción para hacer en casa y empezar a vender, conforme todo avance puedes optar por estilos más detallados.

KPop Demon Hunters: Derpy Tiger

Derpy Tiger es un personaje muy querido por los fans de las KPop Demon Hunters, debido a que es un felino azul con un aspecto intimidante pero con una personalidad tierna, ganándose el cariño de muchos. Igualmente, es posible encontrar plantillas de pixel art con diversos estilos del enorme felino.

KPop Demon Hunters: Solo sus rostros

Por otro lado, si no quieres batallar con todo el cuerpo, solamente puedes imprimir sus rostros, siendo una gran manualidad que puedes hacer en casa y empezar a vender, no te tomará mucho tiempo. Si deseas hacerlo más llamativo puedes realizar otros accesorios de las cazadoras de demonios.

¿Para qué sirven las plantillas de Pixel art?

Seguramente al ver las plantillas te has cuestionado que tipo de manualidades puedes hacer, la realidad es que se pueden convertir en una gran guía para las siguientes opciones:

