Plim Plim y Bluey son caricaturas que no solo sirven para entretener a los niños, sino también de manera educativa. Es por ello que traemos para ti los 5 mejores capítulos que tratan sobre los valores de cada serie infantil. Mientras que estos 4 episodios de Masha y el Oso son ideales para que los pequeños aprendan sobre la paciencia.

Las series animadas tienen situaciones cotidianas para transmitir habilidades sociales y emocionales con mensajes que favorecen al aprendizaje, siempre y cuando se vean acompañadas de padres o personas mayores. Es por ello que estos 5 episodios abordan el tema de los valores. Mientras que estos 4 juguetes de ‘Masha y el Oso’ y ‘Plim Plim’ ayudarán a entretener a los niños en vacaciones.

Los 5 mejores capítulos sobre valores

1. Compartir: Este episodio de Plim Plim muestra cómo los personajes descubren que prestar juguetes, alimentos o materiales fortalece la convivencia. La historia explica que compartir no implica perder algo propio, sino generar experiencias positivas con otras personas.

Plim Plim o Bluey: estos son los 5 mejores capítulos sobre valores de cada serie infantil|Panadería

2. Decir la verdad: La trama aborda las consecuencias de ocultar información y explica por qué la honestidad fortalece la confianza entre familiares y amigos. El capítulo de Plim Plim utiliza situaciones sencillas para explicar la responsabilidad sobre los propios actos.

3. Baby race: El episodio de muestra la preocupación de Chilli por el desarrollo de Bluey cuando la compara con otros bebés. La historia habla de que cada menor avanza a su propio ritmo.

4. Cuidar la naturaleza: La serie animada de Plim Plim habla sobre el respeto por el medio ambiente mediante actividades como recoger basura, proteger plantas y evitar el desperdicio de recursos.

5. Camping: Bluey conoce a Jean-Luc durante unas vacaciones y ambos forman una amistad, pese a hablar idiomas distintos. El episodio transmite respeto por otras culturas, comunicación mediante acciones y aceptación de que algunas relaciones cambian con el paso del tiempo.