¡Se terminó! Así fue el momento en que se grabaron las últimas líneas de Woody y Buzz en ‘Toy Story 4'.

¡Yo soy tu amigo fieeel! Ahora, sin llorar…

¡Se terminó! Con la grabación de las últimas líneas de Woody y Buzz, se concluyó con un proceso importante en la producción de Toy Story 4, la cual, se especula podría ser la última aventura de nuestros inseparables juguetes.

Tom Hanks, quien presta su voz a Woody, en la versión en inglés, y Tim Allen, que hace la voz de Buzz, compartieron tiernos mensajes de despedida tras concluir las últimas líneas para esta aventura que llegará a los cines en junio de este año.

Final line, final session as Woody of Toy Story 4. We rode like the wind, to infinity and beyond. Hanx pic.twitter.com/v87ZYNyzx8 — Tom Hanks (@tomhanks) 30 de enero de 2019

Por su parte Woody (Tom Hanks), compartió una foto con sus compañeros en el estudio de grabación, y aunque se tratara del final, el ambiente parecía de fiesta.

“Línea final, sesión final como Woody en Toy Story 4. Cabalgamos como el viento, hasta el infinito y más allá”, compartió en Twitter.

Mientras que Tim Allen, se despidió de Buzz Lightyear, con una foto en blanco y negro, y además un mensaje:

"Terminada hoy mi parte de Buzz para Toy Story 4, y me puse emocional. Una historia maravillosamente completa. Todos van a amar el trabajo de este equipo increíble que Pixar ha creado. Hombre, todos vamos a adorar esta historia, lo tiene todo”, escribió en su cuenta de Twitter.