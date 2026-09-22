4 juguetes de Paw Patrol para niños de 3 a 5 años, para desarrollar la paciencia

Entre los 3 y los 5 años, existen juguetes ideales para ayudar a los pequeños a practicar aspectos como la paciencia, el control motriz o hasta agudizar la memoria. Si buscas el regalo ideal para sorprender a tu pequeño fan de Paw Patrol, estos son 4 juguetes perfectos inspirados en las aventuras de Paw Patrol,

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4 ideas de regalo para niños de entre 3 a 5 años inspiradas en las aventuras de Paw Patrol

Torre de control (Looñout Tower)

Este playset cuenta con una altura de 50.08 cm e incluye un tobogán en el que los cachorros pueden deslizarse, un periscopio y un lanzador de vehículos; además, cuenta con una figura de Chase con su patrulla policiaca.

Torre de control (Looñout Tower)|MarcketWorld

Camión de bomberos de Marshall

Este es un vehículo temático a escala, el cual está diseñado para un juego más activo e incluye ruedas que le permiten girar de verdad y una escalera de rescate móvil, así como una figura coleccionable de Marshall.

Camión de bomberos de Marshall |Wordltoys

Set de 10 figuras de Paw Patrol

Este paquete completo incluye a todos los cachorros Chase, Marshall, Skye, Rubble, Rocky, Zuma, junto con algunos otros amigos. Esta idea sobresale por su calidad y dureza, pues permitirá a los niños poder divertirse sin tanto riesgo gracias a que son cómodas y perfectas para manos pequeñas.

Set de 10 figuras de Paw Patrol |Jugetron

Vehículo de luces y sonidos de Paw Patrol

Este juguete está incrustado en un coche de policía; cuenta con una figura de Chase y su patrulla que desprende luces y sonidos, que se sincronizan cuando el cachorro policía se coloca sobre el asiento. La figura de Chase cuenta con materiales traslúcidos que también desprenden iluminación.

Vehículo de luces y sonidos de Paw Patrol|Waltmart

Si buscas sorprender a tu pequeño fan de Paw Patrol con un par de figuras pensadas para durar y del tamaño perfecto, estas 4 ideas de juguetes son perfectas para compartir y regalar.