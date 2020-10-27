¿Y si hacemos un “bati-móvil”? Sigue las instrucciones del Conde Contar y arma un terrorífico móvil de murciélagos.
Checa la guía del Conde Contar y descubre cómo puedes decorar y armar un “bati-móvil”.
Encuentra todos los materiales en casa, y pide ayuda de un adulto para descargar estas imágenes para armar tu propio móvil de murciélagos.
Sigue las instrucciones del Conde Contar, colorea, recorta, y pega las imágenes y arma tu “Bati-móvil”.
Ven a Sésamo de los lunes, miércoles, y viernes, a las 7:30 a.m. por Azteca 7, juega, aprende, y diviértete.