6 sets de construcción de LEGO y Marvel, que ayudan a desarrollar la habilidad motriz de los niños y demostrar su cariño por los superhéroes

Para los niños, algunos de los mejores regalos no solo apelan a la estética y diversión sino también resultan de apoyo para el aprendizaje. A continuación te mostraremos algunos sets de construcción de LEGO y Marvel que pueden ser el regalo perfecto para un cumpleaños o para el fin de ciclo escolar de tus hijos o sobrinos. Son un gran recurso para desarrollar la habilidad motriz, el pensamiento lógico y la paciencia.

6 sets de construcción de LEGO y Marvel para regalar

|Crédito: Marvel / Lego

1. Figura de Groot

Groot tiene un set armable de LEGO ideal para todos los niños y niñas que amaron al personaje de Guardianes de la Galaxia. En una versión con funciones interactivas de baile, Groot Bailarín tiene un diseño articulado y accesorios para darle más estilo al extraterrestre con forma de árbol predilecto de Marvel Studios.

2. Spider-Man vs. Doctor Octopus

|Crédito: LEGO / Marvel

Revive una de las escenas más icónicas de todas las películas de Spider-Man con este set de lego en donde podrás recrear tu propia versión del tren subterráneo, donde Peter Parker intenta detenerlo antes de que todo el vagón caiga al vacío. Este set además de contar con el tren y Spider-Man, viene con el Dr. Octopus y J. Jonah Jameson, junto a la tía May.

3. H.E.R.B.I.E

|Crédito: LEGO / Marvel

Un personaje que conocimos con Los 4 Fantásticos y que es una de las adiciones más recientes a la oferta de LEGO y Marvel; ya se puede reservar pero estará disponible hasta el 1º de agosto. Tiene 747 piezas y se recomienda para niños a partir de 10 años.

4. Laboratorio de Iron Man

|Crédito: LEGO / Marvel

En este laboratorio de armas de Iron Man encontrarás tres distintas vitrinas perfectas para armaduras, una plataforma para dar mantenimiento y una MK38 articulada, ideal para que los niños y las niñas vivan su experiencia como uno de los superhéroes más grandes de todo el MCU.

5. Llavero de Spider-Man

|Crédito: LEGO / Marvel

Este es uno de los sets más sencillos que vas a encontrar, pero llamativos y funcionales. Es un llavero con la figura articulada del superhéroe arácnido, recomendado para niños a partir de 6 años.

6. Escena de Civil War, uno de los sets de construcción de LEGO y Marvel más espectaculares

|Crédito: LEGO / Marvel

Una de las secuencias más emocionantes de Civil War, la última película de la trilogía original del Capitán América, se trasladó al mundo de LEGO. Este espectacular set consta de 736 piezas y está hecho para niños a partir de 10 años.