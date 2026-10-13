Sets de Lego con temática de Halloween y Día de Muertos, perfectos para celebrar la spooky season

Con la llegada de octubre, la celebración de Halloween trasciende los adornos tradicionales para darle paso a propuestas creativas e interactivas. En este escenario, los sets temáticos de LEGO se consolidan como una alternativa ideal para ambientar el hogar, ofreciendo desde icónicas maquetas de colección inspiradas en el cine de terror hasta piezas decorativas llenas de detalles espeluznantes.

Esta colección abarca proyectos diseñados tanto para adultos que buscan un desafío de construcción estilizado como para los más pequeños que desean sumergirse en la festividad. Entre figuras que iluminan rincones, escenarios góticos y modelos coleccionables, armar estas estructuras se convierte en el plan perfecto para celebrar la temporada en familia o entre fanáticos de los bloques.

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¿Qué se celebra en Halloween?

Halloween se celebra cada 31 de octubre y tiene sus raíces en la antigua festividad celta de Samhain, que marcaba la llegada del año nuevo y la temporada fría. Según la tradición, durante esta noche los espíritus podían transitar por el mundo terrenal. Hoy en día, se ha transformado en una festividad global y creativa, famosa por las fiestas temáticas, los disfraces, la recolección de golosinas y las decoraciones inspiradas en el misterio y el terror.

¿Cuáles son los mejores Legos con temática de Halloween?

Para crear un rincón festivo en casa o disfrutar de un proyecto de construcción temático, estos cuatro modelos destacan por sus detalles, versatilidad y diseño estacional:

Calabaza de Halloween con luz

Este set se convierte en un centro de atención ideal gracias a su bloque de luz integrado, que permite iluminar el rostro esculpido de la calabaza. Viene acompañado por un pequeño fantasma flotante montado sobre una base trasparente, ideal para exhibir en estanterías o mesas.

Gato y ratón de Halloween

Con un diseño tierno e interactivo, este modelo está construido sobre una base giratoria decorada con flores otoñales y minicalabazas. La escena muestra a un simpático gato negro y un ratón jugando al escondite dentro de una calabaza gigante.

Camioneta calabaza

Una propuesta llena de espíritu estacional que incluye una camioneta conducida por un granjero. En la parte posterior transporta una gran calabaza ahuecada que puede abrirse para guardar elementos temáticos como calaveras y minicalabazas en su interior.

Bruja 3 en 1

Perfecto para quienes buscan variedad en un solo paquete, este kit de la línea Creator permite reconstruir las piezas en tres figuras distintas de la Noche de Brujas: una bruja mística con escoba y caldero, un gato negro o un dragón.