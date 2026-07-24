Tom Holland, actor británico: “Sentir presión en el día a día es en realidad un privilegio increíble”

No cabe duda de que hoy en día uno de los actores más sobresalientes de la industria cinematográfica es el británico Tom Holland, mismo que actualmente se encuentra en uno de los momentos más culminantes de su carrera ya que este 2026 será parte de dos de las cintas más esperadas por todos los amantes del cine; así es, hablamos de “Spider-Man: Brand New Day” y “La Odisea”. Sin embargo, además de su trabajo, el actor ha sobresalido por mantener una filosofía muy particular, misma que ha compartido con todos sus seguidores a través de frases como una en la que reflexiona sobre la importancia de sentir presión en la vida ya que las palabras en las que la resumió fueron las siguientes "Sentir presión en el día a día es en realidad un privilegio increíble".

¿Qué dice Tom Holland sobre la presión en la vida?

A través de las palabras de Holland, el actor quiso dar a conocer que la presión no siempre es “mala” o “negativa” ya que de acuerdo con él interprete de Spider-Man tener esta sensación “significa que estás en una posición donde tus acciones importan, y aprender a prosperar bajo esa presión es lo que te permite entregar tu mejor versión”. Esto sin duda el actor lo ha reflejado en su carrera profesional ya que se ha sometido a presiones por tener los reflectores él, sin embargo, esa presión lo ha llevado a entregar su máximo esfuerzo, algi que se ha reflejado en sus papeles interpretados en la pantalla grande.

¿Quién es Tom Holland?

Thomas Stanley Holland, quien tiene como nombre artístico Tom Holland, es un reconocido actor británico que ha destacado en cine por darle vida al icónico personaje del Universo Cinematográfico de Marvel, Spider-Man, sin embargo sus inicios se remontan en el teatro ya que hizo su debut cuando dió vida al personaje de Billy Elliot en el West End de Londres. Fue en 2012 cuando obtuvo un amplio reconocimiento por haber sido parte del cast de la cinta “Lo imposible”.

Hoy en día algunas de las películas más importantes en la carrera de Tom Holland son: Capitán América: Civil War (2016), Spider-Man: Homecoming (2017), Vengadores: Infinity War (2018), Vengadores: Endgame (2019), Spider-Man: Lejos de casa (2019), Spider-Man: No Way Home (2021), Z, la ciudad perdida (2016), El diablo a todas horas (2020), Uncharted (2022), solo por mencionar algunas.