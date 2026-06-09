Muere actor de “El Padrino” a los 65, tras pasar semanas en soporte vital

La industria cinematográfica hollywoodense se encuentra de luto por la muerte de Anthony Guidera, actor de reparto que formó parte de películas como "El Padrino III". Tenía 65 años de edad y llevaba 3 semanas hospitalizado y en soporte vital.

Fue la esposa del actor, Valarie, quien confirmó el fallecimiento al medio especializado en celebridades TMZ. Guidera colapsó en su casa, al sur de California, el 11 de mayo; desde entonces permaneció en el hospital, conectado a máquinas de soporte vital. El sábado 6 de junio murió, luego de que se diera la orden de desconectarlo. Hasta ahora los doctores no han sido capaces de determinar cuál fue la causa de que su corazón se detuviera.

"Estamos devastados y tratando de respirar a través de lo imposible, tomando cada momento como viene", escribió la esposa de Anthony Guidera en una publicación de Instagram donde confirmaba el deceso.

Quién era Anthony Guidera

Nacido en 1960, Anthony Guidera tuvo créditos en alrededor de 30 películas, principalmente como actor de reparto. Entre las cintas de mayor renombre donde participó se encuentra "El Padrino III" (1990), de Francis Ford Coppola, en la cual interpretó a un guardaespaldas. Antes de eso había pasado una década trabajando como modelo en diferentes países, de acuerdo con The Hollywood Reporter.

Entre sus momentos cinematográficos más recordados está la emblemática escena del beso en la película de terror y ciencia ficción "Especies", donde actuó con Natasha Henstridge; aquella escena incluso fue reconocida como "el mejor beso" en la edición de 1996 de los MTV Movie Awards debido a su efectividad como escena de miedo. También participó en películas como "La roca" (1996), "The postman" (1997) y "Armageddon" (1998).

Por otro lado, sus apariciones en televisión incluyen series como "Baywatch", "E.R.", "Angel" y "Star Trek: Deep Space Nine", así como la serie de contenido dramático para adultos "Red shoe diaries". Su último crédito es del año 2005.