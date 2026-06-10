Top 5 coleccionables de Toy Story 5 que todos los fans querrán tener previo a su estreno en cines: de Funko a Pandora

La nueva entrega de Toy Story ya comienza a generar expectativas. Y no solo por su próximo estreno, sino también por la gran variedad de coleccionables inspirados en la película que están llegando al mercado. De entre los que sobresalen, los clásicos Lego, Funko Pop y hasta piezas únicas de alto valor.

Ahora lee: Belinda se une a Toy Story 5: este será el personaje al que dará voz en la nueva película de Pixar

¿Cómo, cuándo y dónde ver Toy Story 5?

La quinta entrega de la saga de Toy Story se estrenará de manera oficial en México el próximo 18 de junio del 2026, dentro de las salas de mayor afluencia como Cinemex y Cinépolis.

5 coleccionables imperdibles si eres fan de Toy Story

Funko Pop de Toy Story 5

En los últimos años, los Funko Pop se han ganado un lugar importante dentro del coleccionismo de figuras de acción, y a pesar de que ya existen figuras de Toy Story, la firma trajo consigo toda una nueva colección para la quinta entrega de la saga.

Funko Pop de Toy Story 5|Funko Pop

Set de Lego del rancho de caballos de Blaze

Los sets de Lego han pasado de ser solo juguetes mediáticos para convertirse en grandes proyectos de coleccionismo, y este set de rancho de Blaze puede ser una actividad divertida para pasar tiempo en familia.

Set de Lego del rancho de caballos de Blaze|Lego

"Toy Story 5" por Pandora

La alta joyería también se ha hecho presente para celebrar la quinta entrega de una de las sagas más importantes de todos los tiempos, con piezas que van desde el glamour hasta inesperados y llamativos diseños.

“Toy Story 5" por Pandora |Pandora

Vajilla de Toy Stoy

Existen artículos cotidianos que pueden convertirse en la gran sensación de tu hogar y uno de ellos son las vajillas inspiradas en Toy Story, las cuales, dependiendo del material, pueden transformarse de piezas de ocasión a moda de alta gama.

Vajilla de Toy Stoy|Disney

Mattel Hot Wheels Hi-Tech Buzz Lightyear Launcher & Die-Cast Vehicle

Sin duda, los Hot Wheels se han vuelto una de las firmas más populares para el coleccionismo de todos los tiempos y este set de Buzz Lightyear de Hot Wheels es mucho más que un juguete, es una pieza de colección.