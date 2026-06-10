¿CANCELAN la grabación de The Last Of Us temporada 3? Noticia se vuelve viral en redes sociales, ¿ya no fue redituable?

¿Cancelaron indefinidamente la grabación de la temporada 3 de The Last of Us? Esta es una pregunta que ha comenzado a hacerse viral en redes sociales después de que se anunciara que la temporada tres de la famosa franquicia de videojuegos de Naughty Dog entraría en pausa.

¿Pero qué pasó realmente? De acuerdo a los informes que se han dado por parte del equipo de producción de HBO Max, la grabación de la temporada 3 de TLOU se puso en una pausa después de que sus actividades se vieran afectadas por las festividades locales que se están llevando a cabo por el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, recordemos que esta da inicio el próximo jueves 11 de junio.

La filmación está programada para ser retomada hasta después del 28 de junio, según lo informado a medios internacionales. También se aclaró que esta pausa no es ni indefinida ni no planeada, pues se tenía previsto que sucediera desde que comenzaron a grabar la tercera temporada. Cabe recalcar que ahora mismo la producción de The Last Of Us está en Vancouver, Canadá, una de las tres sedes principales del Mundial y que, además, tendrá su inauguración el próximo viernes 12 de junio.

¿De qué va a tratar la tercera temporada de The Last of Us?

The Last of Us, temporada tres, adaptará el viaje de Abby que todos jugamos simultáneamente en el videojuego The Last of Us Parte 2, mientras disfrutábamos el viaje de venganza de Ellie y conocíamos de forma paralela la historia durante la adolescencia y adultez de Abby. Si bien esta decisión creativa de dividir ambos viajes en la serie de HBO Max no fue muy aplaudida por parte del público que ya jugó en PlayStation la historia, vale la pena esperar a ver qué es lo que nos entregarán como producto final.

¿Cuántas temporadas habrá de la serie de The Last of Us?

De acuerdo a lo que se ha dado a conocer hasta ahora, la serie adaptación de The Last of Us estaría terminando con la tercera temporada, aunque se desconoce si esto siga en pie o haya habido algún cambio de planes. Recordemos que la segunda temporada no tuvo la misma aceptación que la primera, y solo podemos especular en que esto pudo haber influenciado directamente en los planes de la producción.