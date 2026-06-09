El Día de la Revelación de Steven Spielberg: ¿Una advertencia de lo que se avecina para la humanidad?

Steven Spielberg está de vuelta. El cineasta estadounidense regresa al género de ciencia ficción con el lanzamiento de “El Día de la Revelación” (Disclosure Day, en inglés), una ambiciosa cinta que mezcla la fascinación del director por el contacto con el mundo extraterrestre, con conspiraciones y paranoia política. ¿El resultado? Una historia imprescindible que navega entre el misterio, la ciencia ficción y el thriller… Todo ello, respaldado por las impecables actuaciones de Emily Blunt (Margaret Fairchild) y Josh O'Connor (Daniel Kellner), quienes fungen como el ancla emocional de la obra, mientras que Colin Firth (Scanlon) juega el papel del villano.

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A lo largo de poco más de dos horas, la película plantea una interesante hipótesis que, hoy en día, parece más una advertencia: ¿Y si nunca hemos estado solos en el universo? ¿Cómo reaccionaría la humanidad entera al enterarse de la existencia de la vida extraterrestre? Si bien la cinta no plantea una invasión convencional, como muchas otras obras del género lo hacen, se esfuerza por hacer énfasis en la reacción del ser humano ante lo desconocido. Sin duda, se trata de uno de los trabajos más arriesgados y extraños de Steven Spielberg en los últimos años…

¿De qué trata “El Día de la Revelación” de Steven Spielberg? Sinopsis de la película

La película sigue la historia de la humanidad durante un evento sin precedentes: la confirmación de la vida extraterrestre a través de una filtración masiva de datos. A diferencia de otras películas del género, que exploran ese primer contacto con lo desconocido, la cinta de Spielberg gira en torno a la premisa de que los extraterrestres llevan años visitando la Tierra y el gobierno tiene pruebas de ello. No obstante, debido a la falta de transparencia por parte de las autoridades y ciertas empresas privadas, Keller emprende una misión para intentar publicar todo el registro existente de ello.

¿Una advertencia de lo que se avecina para la humanidad? El vínculo entre Disclosure Day y los archivos desclasificados de EE.UU.

Si bien la cinta se maneja dentro del género de ciencia ficción, su historia no parece tan alejada de la realidad. Hace tan sólo unas semanas, el Gobierno de los Estados Unidos desclasificó decenas de archivos y reportes militares sobre fenómenos anómalos no identificados; por lo que la cinta de Spielberg parece más una advertencia sobre nuestro verdadero lugar en el universo y lo frágil que puede llegar a ser la sociedad ante lo desconocido. Y es que, más allá de preguntarnos: “¿Qué hay allá afuera?”, la película se centra en la capacidad del ser humano para procesar una verdad que ha permanecido oculta durante años y que es capaz de alterar todo lo que conocemos sobre la historia de la humanidad… Así que no, no esperes ver secuencias al estilo “Alíen”.

|Universal Pictures

¿Cuándo se estrena “El Día de la Revelación” en México?

El Día de la Revelación llegará a salas de cine en México el próximo jueves, 11 de junio. No obstante, existen algunos complejos cinematográficos que ofrecerán funciones de preestreno a partir del día miércoles, 10; por lo que te recomendamos consultar la cartelera del cine de tu preferencia.