Fenómeno del K-pop llegaría a los cines mundiales en 2026

Una de las agrupaciones más influyentes del K-pop se estaría preparando para conquistar los cines de todo el mundo, ya que la película-concierto de DominATE World Tour de Stray Kids en Los Ángeles realizado en el Sofi Stadium podría llegar a las salas globales en 2026.

De acuerdo con medios, su distribuidora internacional estaría preparando este lanzamiento que buscaría capturar la energía de sus presentaciones y acercarla a fans de todos los continentes. Aunque aún no se revela el título oficial, la cinta llegaría el próximo año e incluirá performances icónicas de su gira más reciente, contenido exclusivo detrás de cámaras y testimonios que muestran el proceso creativo del grupo, conocido por producir su propia música.

Estos son los otros grupos de K-pop que han llegado al cine

Aunque muchos se han emocionado por ver este tipo de proyectos en la pantalla grande, cabe aclarar que Stray Kids no es el primer grupo de k-pop en hacerlo pero sí llega en un momento donde la música coreana domina la conversación global. Antes de ellos, varias agrupaciones reconocidas han llevado su música al cine:



BTS: Rompió récords de taquilla internacional con múltiples películas-concierto y documentales como Burn the Stage, Bring the Soul y Yet to Come in Cinemas.

BLACKPINK: En su quinto aniversario la agrupación llevó a los cines de 100 países “BLACKPINK: The Movie”.

SEVENTEEN: Presentó Power of Love: The Movie, enfocada en su gira mundial.

TWICE: Llegó a salas con TWICE 4th World Tour III – Encore, un éxito en Asia y Norteamérica.

Con estos antecedentes, el debut cinematográfico de Stray Kids apunta a convertirse en otro momento clave para la expansión del K-pop en la pantalla grande, reforzando el creciente interés del cine por documentar a las potencias musicales del mercado global.

¿POR QUÉ STRAY KIDS SON TAN IMPORTANTES EN LA INDUSTRIA GLOBAL?

Stray Kids no solo destaca por sus números: son reconocidos por su autenticidad musical y su influencia cultural. A diferencia de

En los últimos años Stray Kids han logrado posicionarse como una de las bandas coreanas más fuertes en listas internacionales como Billboard, gracias a su proyecto que mezcla desde el hip hop, electrónica, experimentación y mensajes de autoempoderamiento.

Asimismo, se destaca por la participación de sus integrantes en la composición, producción y conceptualización de sus álbumes a través de su unidad creativa “3RACHA” que está integrada por (Bang Chan, Changbin y Han).