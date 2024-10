¡La última y nos vamos! “La Academia: Camino a la Fama” se despidió este viernes

El viernes 4 de octubre terminó “La Academia: Camino a la Fama” pues el domingo se celebrará la tan esperada final de ‘La Academia’. Llegó el momento de despedirse y por eso queremos recordar los mejores momentos que vivimos junto a los académicos, Vanessa Claudio y Ricardo Casares. No te los pierdas.

Vanessa Claudio llevó un detalle a Flor Ramírez

Los académicos se enfrentaron a ellos mismos durante sus sesiones de terapia. Flor reveló a la psicóloga lo difícil que fue la pérdida de su madre y cómo eso, cambio su vida por completo. Por este motivo, Flor, colocó un altar en el cuarto de las chicas dedicado a su madre. La conductora de ‘La Academia: Camino a la fama’, Vanessa Claudio, llevó unas flores para Flor.

Nos enteramos de la historia de amor entre Thania y Leo

Los chicos lograron sacarle a Thania la historia de amor que tiene con Leo. Resultó que Thania se enamoró de Leo desde que lo vio en el casting de ‘La Academia’. Según Tania, el interés romántico fue recíproco.

Reto de cocina para los académicos junto a Rossana Nájera y el Chef Poncho

Los académicos pudieron disfrutar de una clase con la ganadora de MasterChef Celebrity, Rossana Nájera y el chef Poncho. Eugenio y Cristian fueron los únicos alumnos que no pudieron estar en esta dinámica por no haber sido elegidos durante la prueba de rendimiento. El equipo ganador pudo disfrutar de un premio especial, donde se la comida y la cercanía con sus compañeros de equipo los llevo a sincerarse y hablar de su pasado con sus compañeros.

¡Lalo Brito cantó en vivo en ‘La Academia: Camino a la Fama’!

Lalo Brito estuvo en vivo en ‘La Academia: Camino a la fama’ donde interpretó una versión acústica de ‘Tú, tú, tú'. Y no solo eso, también convivió con los académicos y salvo a uno de los sentenciados durante la prueba de rendimiento.

Margarita McKenzie entró a revisar la limpieza de la casa de ‘La Academia’

¡Margarita McKenzie estuvo presente en ‘La Academia’! Tras los reclamos que reciben una y otra y otra vez los académicos por el desorden y suciedad que tienen dentro de la casa, Margarita llegó a inspeccionar para conocer el estado en el que tienen la casa. La visita emocionó a más de uno, pero no sabían que Margarita es muy estricta.

Mike León es el eliminado del cuarto concierto: “Siempre nos gustamos”

Iniciamos la semana tristes tras la salida de Mike, quien pudo estar presente por última vez en ‘La Academia: Camino a la fama’. Cuando Mike habló con los conductores expresó lo que sentía por Isaveli y fue testigo de lo que ella dijo al regresar a la casa después del concierto. ¡No te pierdas su reacción!

La Academia cumplió uno de los sueños de Brandon: comprar una peluca a su mamá

Durante el concierto del domingo, Brandon recibió muy emocionado a su mamá, pues la producción le regalo ver su sueño hecho realidad. La mamá de Brandon se ha tenido que enfrentar en diversas ocasiones contra el cáncer. El académico siempre soñó con verla nuevamente, lucir una hermosa cabellera y ese día pudo verla. En ‘La Academia: Camino a la Fama’ vimos la historia detrás del tierno momento.

Lola Índigo se presentó en vivo el escenario de ‘La Academia: Camino a la fama’

La talentosa y popular cantante española, Lola Índigo, cantó completamente vivo en el escenario de ‘La Academia: Camino a la Fama’ y fue espectacular.

¡La popular y reconocida influencer Caeli sorprendió a los académicos!

Caeli, la popular influencer con más de 8 millones de seguidores en Instagram, visitó a los académicos y organizó una dinámica donde ellos tuvieron que sacar sus habilidades de conducción. Leo y Yesi fueron los ganadores de esta dinámica, desafortunadamente Leo, no tenía derecho al premio y Yesi se quedó con todo.

¡Antonio Rosique les dio una valiosa lección a los académicos!

Antonio Rosique visitó a los académicos durante el programa de ‘La Academia: Camino a la Fama’ y después de todo lo sucedido con los chicos y sus problemas de disciplina, les preparó una sorpresa. El premio terminó siendo una muy fuerte lección para los académicos que quedaron con caras de asombro tras la impactante noticia.

Drake Bell cantó en vivo ‘Te desenamoraste’ en ‘La Academia: Camino a la Fama’

Por si fuera poco, Drake Bell, cantó completamente en vivo en el escenario de ‘La Academia: Camino a la Fama’ su éxito ‘Te desenamoraste’.

Los académicos recibieron un cambio de imagen

Qué no te sorprenda ver diferentes a los académicos este domingo durante el octavo concierto de ‘La Academia’ pues esta semana recibieron todos un cambio de look. En ‘La Academia: Camino a la fama’ pudimos ver todo el proceso por el que pasaron y el increíble resultado final.

¿Recuerdas el peinado de Lola Cortés del domingo? Así fue cómo se logró

Lola Cortés no es solamente una mujer muy talentosa, inteligente y triunfadora, ella lleva el performance a otro nivel en cada evento de ‘La Academia’, como el domingo pasado donde, como siempre, su vestuario y peinado llamaron la atención de todos. ¿Sabes cómo se logró? Si tu respuesta fue no, no te pierdas todo el proceso por el que debe pasar Lola Cortés para lucir espectacular cada domingo.

León Leiden canta “Gitana” y “Morena mía” en vivo en “La Academia: Camino a la Fama”

No podía faltar el invitado de lujo en ‘La Academia: Camino a la Fama’ y esta semana fue León Leiden, quien interpretó “Gitana” y “Morena mía” en vivo.

Así evaluó Saúl “Canelo” Álvarez las canciones de los académicos

Los académicos se prepararon mucho para el gran día. Los alumnos formaron parte de una dinámica en la que le compusieron una canción para su próxima pelea a Saúl “Canelo” Álvarez. Por fin llegó el día y “Canelo” escuchó las canciones y se decidió por una.

Lola Cortés tiene un fuerte mensaje para Mar Lara por su desempeño

Lola Cortés hizo una crítica extendida para Mar, la peor alumna de la noche. La crítica de ‘La Academia’ le pidió a Mar no pensar que una canción es poca cosa y le pidió confiar en ella misma. La confianza propia es un arma muy poderosa que ayudará a la académica a mejorar en el escenario.

Kurt cantó en vivo en el escenario de La Academia: Camino a la Fama

Kurt estuvo conviviendo con los académicos y les dio consejos para su vida profesional como cantantes. ¡Pero no solo eso! El cantante mexicano se presentó completamente en vivo en el escenario de ‘La Academia: Camino a la fama’ con su canción “Vengo del Futuro”.

¡¿Están listos?! Manuel Medrano cantó completamente en vivo “Miel”

El cantautor colombiano, Manuel Medrano, está de visita en nuestro país. Después de hablar con los académicos y de darles varios consejos, el artista, cantó su exitosa canción “Miel” completamente en vivo para todo el público de “La Academia: Camino a la Fama”.

