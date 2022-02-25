Scrat está de regreso en La era del hielo: ¿Cuándo se estrena su nueva serie?
Disney Plus presentará una serie de cortos sobre el simpático y peleado personaje de Scrat de La era del hielo a partir del mes de abril.
Luego de una disputa legal por Scrat, este personaje está de regreso en La Era del Hielo con un serie de cortos que será posible ver en Disney Plus a partir del mes de abril.
Hace dos décadas, 20th Century Fox lanzó la primera cinta de la saga de la cual conquistaron personajes como Sid, Manny, Diego y Scrat, quien sin tener diálogo buscó siempre tener su bellota cerca.
Luego del estreno, la caricaturista estadounidense Ivy Silberstein llevó un longevo juicio para reclamar la propiedad del personaje que creó y por el que no recibía regalía alguna por ello. Hace poco ganó la batalla legal y el personaje es suyo legalmente.
Ante estas nuevas circunstancias, Disney llegó a un acuerdo con la creadora y lanzará un serie de cortos bajo el título 'La era del hielo: Las aventuras de Scrat'.
En total serán seis cortos animados en los cuales el simpático personaje vive los altibajos de la paternidad a medida que él y Baby Scrat crean un fuerte vínculo y luchan por la bellota.
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¿Dónde se puede ver la serie de Scrat?
La serie 'La era del hielo: Las aventuras de Scrat' estará disponible en Disney Plus a partir del próximo 13 de abril. El primer corto se llama 'Nuts about you' en el cual Scrat conoce a su hijo Baby Scrat.
El segundo es 'LoFi Scrat Beats to sleep/chill to", donde el personaje toca una canción de cuna de persecución para que el bebé deje de llorar y no se duerma.
En los cortos próximos, Scrat le enseñará a su querido primogénito cómo plantar la bellota, se meterán a una tenebrosa cueva tras perseguir justamente esa semilla y un sinfín de aventuras más que vivirán juntos padre e hijo.
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