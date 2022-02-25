Esta es la teoría que asegura que Megamente no es en realidad un villano. (VIDEO)

Megamente es una de las películas animadas preferidas por los cinéfilos, pues la pregunta “¿Qué puede hacer un supervillano sin un superhéroe con el que pueda enfrentarse?” es la premisa principal de toda la cinta.

Megamente es el villano estrella de la trama dirigida por Tom McGrath, quien destaca por su color azul, ojos verdes y gran cabeza.

Sin embargo, ha surgido una nueva teoría en las redes sociales que sugiere que Megamente no es el verdadero villano, pues es la víctima en toda la cinta.

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Surge escalofriante teoría sobre Megamente

Luis Velody, creador de contenido en TikTok, dio a conocer que a Megamente le robaron “su lugar” antes de llegar a la Tierra.

Megamente llegó a una cárcel, pero tan solo era un bebé que terminó al cuidado de presos sin explicació alguna.

La intención de la sociedad era tratar mal a Megamente. Él, al inicio, solo quería encajar... quería ser noble y bueno

La teoría sugiere que el villano se convirtió en una marioneta, pues en realidad estaba destinado a ser un noble personaje en lugar de enfrentar a Metro Man.

Todo apunta a que el extraterrestre azul fue forzado a convertirse en villano para enaltecer y hacer superior a Metro Man.

“Entonces, todo tiene sentido”, escribió un usuario de TikTok de acuerdo con la teoría viral de las redes sociales y difundida por Luis Velody.

Megamente no solo ha cautivado a la audiencia por su trama, sino por el reparto de voces como Will Ferrell, Tina Fey, Jonah Hill, David Cross y Brad Pitt.

La película también ha sido aplaudida por la crítica, pues el portal de internet Rotten Tomatoes la aprobó con 73%, porcentaje basado en 175 reseñas.

Por su parte, la página Metacritic, le ha dado a la cinta Megamente una puntuación de 63 de 100, basada en 33 reseñas positivas de los internautas.

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