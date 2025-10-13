En qué series y películas ha salido Sergio Mayer Mori, participante de La Granja VIP

La Granja VIP ha comenzado y el hijo del actor y político Sergio Mayer y la modelo Bárbara Mori, Sergio Mayer Mori se encuentra entre los participantes. Es por eso que ahora, hablaremos un poco de cómo se ha ido abriendo paso en la industria del entretenimiento mexicana. Desde su debut, ha mostrado interés por combinar su faceta musical con la actuación, y aunque ha tenido una carrera discreta, cada proyecto en el que participa deja ver al mundo su crecimiento frente a la cámara.

¿Quién es Sergio Mayer Mori?

Además de su paso por el modelaje y la música, ha participado en producciones que lo han llevado de México a plataformas internacionales, mostrando que él no se quedará nunca tras las sombras de sus padres y que poco a poco su talento hablará por él.

Películas donde ha participado Sergio Mayer Mori

Un Padre No Tan Padre (2016)

Esta comedia mexicana dirigida por Raúl Martínez es una de las primeras películas donde Mayer Mori compartió créditos con Héctor Bonilla, Benny Ibarra y Jacqueline Bracamontes. Ahí interpreta a Rafa, un joven rebelde que se enfrenta a los choques generacionales de su familia.

El Patriarca (2023)

Una de sus producciones más recientes, donde interpreta a un joven empresario con dilemas morales dentro de una trama de poder, familia y corrupción. Aunque tuvo un estreno limitado, fue bien recibida en festivales nacionales por su tono dramático y su elenco sólido.

Viento en Contra (2010)

Después de años de trabajo arduo y para sacar a su hijo adelante, Luisa Braniff va en ascenso, alcanzando el éxito con el que siempre había soñado. Sin embargo, el destino le tiene preparada una sorpresa. Junto con su nuevo cargo, llegan los problemas: un fraude multimillonario se ha hecho bajo su nombre.

A Cielo Abierto (2023)

Dos hermanos adolescentes y su hermanastra, a quien acaban de conocer, emprenden un viaje en busca de venganza hasta la frontera entre México y Estados Unidos. Su objetivo es localizar al responsable de la muerte de su padre.

El futuro de Sergio Mayer Mori

Actualmente, el joven actor, se encuentra haciendo historia en la televisión mexicana dentro del reality La Granja VIP. Él llegó al programa con las ganas de triunfar y ganar, pero una vez saliendo, lo más probable es que busque continuar sus proyectos, entre ellos el de dirigir.

