La Granja VIP: La Cosecha
La Cosecha | ¡Aquí cultivamos el chismecito con Alex Garza desde el primer momento!

La diversión, las risas y el mejor chisme florecen junto a Alex Garza en La Granja VIP.

Actualizado el 14 octubre 2025 14:31hrs
Desde el primer instante, Alex Garza llegó con toda la energía para sembrar el mejor chismecito en La Granja VIP. Con su carisma y espontaneidad, convirtió cada momento en una charla divertida llena de risas, ocurrencias y confidencias que solo ella sabe provocar. ¡Aquí el chisme se cultiva con estilo y mucho encanto!

Alex Garza
