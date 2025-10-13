El show de medio tiempo alternativo que busca tumbar el de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

Los haters no descansan, el Super Bowl 2026 aún no llega y las polémicas siguen creciendo. Como seguro ya sabes, desde que Bad Bunny fue confirmado como el artista principal del Halftime Show, algunos sectores conservadores en Estados Unidos no han dejado de quejarse por su elección… y ahora planean competir y boicotear el espectáculo del puertorriqueño con un show alternativo.

¿Qué es el show alternativo al medio tiempo de Bad Bunny?

El grupo político Turning Point USA, conocido por su afinidad con el movimiento MAGA (Make America Great Again), anunció que está organizando el “All American Halftime Show”, un concierto paralelo que se transmitirá durante el Super Bowl con el objetivo de “celebrar la fe, la familia y la libertad”.

Según la organización, los artistas invitados serán revelados próximamente, aunque ya abrieron una encuesta para que los usuarios voten el tipo de música que quieren escuchar. Las opciones incluyen country, pop, rock clásico, música cristiana… y la categoría que obviamente no les podía faltar: “cualquier cosa en inglés”.

La controversia detrás del Halftime Show de Bad Bunny

Si no sabías que la polémica detrás del medio tiempo estaba tan fuerte, te contamos todo lo que sucedió detrás. Desde que Jay-Z y Roc Nation anunciaron al puertorriqueño como el artista principal del Super Bowl 2026, varias figuras del ala conservadora han criticado la decisión, alegando que “un artista que canta en español no representa a Estados Unidos”. Incluso el presidente Donald Trump no se resistió a dar su opinión al respecto y calificó la elección como “ridícula”, además aseguró que “nunca ha oído hablar de él”.

Sin embargo, Bad Bunny ha dejado claro que no tiene ningún problema con el país, y que su decisión de no incluir fechas en Estados Unidos para su próxima gira responde a cuestiones de seguridad de sus fans.

Bad Bunny hace historia (aunque a algunos no les guste)

Más allá de las polémicas, la elección de Bad Bunny representa un paso histórico para la música latina y para el idioma español en uno de los escenarios más importantes del mundo. Como explica Leila Cabo, directora de contenido de Billboard Latin: “Tener a Bad Bunny como artista principal del Super Bowl es una elección audaz. Todavía hay mucha gente que menosprecia el español y a quienes lo hablan, así que su presencia es también un acto de representación cultural”.

¿Qué opinas? ¿Crees que ese concierto logré afectar a un grande como Bad Bunny?

