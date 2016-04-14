Parecía un juego, pero nunca lo fue ¡No confíes en nadie!

Cabe destacar que la competencia cambió de locación y ahora se desarrolló en Nicaragua, en la isla de San Juan, cuyos parajes más agrestes y su volcán activo hicieron de ésta una locación espléndida para desarrollar un ambiente de competencia mucho más aguerrida.

En La Isla el Reality hemos vivido muchas cosas, desde risas hasta traiciones y lágrimas. Pero sobre todo, hemos escuchado un sinfín de frases, tanto polémicas, como graciosas; algunas de ellas nos acompañarán por largo rato.

Revive las mejores frases que han dicho los participantes y el conductor de La Isla el Reality y después contesta la trivia para averiguar que tipo de fan eres.

"Por las buenas soy muy buena, por las malas no tanto" Sylvia Sáenz

"Le quitamos la piel vieja a la serpiente" Francisco Covarrubias

"Le salieron alas a la serpiente y está volando como Quetzalcóatl" Luisito Rey

"No me voy a tentar el corazón por nadie" Fernando Alonso

"Nunca ha sido mi fuerte ser inteligente" Enrique Manica

"Al que pongan a lado de Carla van a votar por él" Chacho Gaytán

"La voz de mando aquí, soy yo" Fernando Alonso

"Qué creen, regresa Bárbara otra vez" Luisito Rey

"Esto se va a poner feo" Luisito Rey

"Yo soy muy chillona" Regina Murguía

"Wagner, ¿qué tienes qué decir sobre el color de mi camisa?" Alejandro Lukini

"El héroe fue la manada entera" Víctor González

"No podemos permanecer por siempre en Playa Baja" Chacho Gaytán

"Si no podemos sacar un pilar y desestabilizarlos, debemos dejar a la gente desestabilizadora" Gabriela Vergara

"Amigos, ¡no estamos de vacaciones!" Bárbara de Regil

"Somos monstruos que podríamos comernos hasta una vaca" Armando Torrea

"Esto es lo más difícil que he hecho después de tener una hija de parto natural" Bárbara de Regil

"El equipo verde no ganó, nosotros lo dejamos ganar" Chacho Gaytán

"El mono se comerá al jaguar" Fernando Alonso

¿Cuál es tu favorita? ¿Cuál crees que faltó? Revive la temporada completa para escuchar más frases polémicas y graciosas.