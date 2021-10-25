Ellos personificarán a Barbie y Ken en la próxima película live action.

Margot Robbie y Ryan Gosling serán los encargados de dar vida a Barbie y Ken en una próxima película live action, así lo dio a conocer el portal Deadline.

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De acuerdo con este medio, si las negociaciones salen bien el actor interpretará al famoso novio de Barbie en un proyecto cinematográfico que ha estado preparando Hollywood durante unos cuantos años.

El famoso ya había sido seleccionado para el papel, pero tuvo que rechazarlo por problemas con su agenda; la crisis de Covid-19 retrasó el rodaje, situación que permitirá su participación.

La directora Greta Gerwig es la encargada de dirigir este live action en donde Margot Robbie, es productora y la protagonista.

Desde el 2019 se confirmó la noticia sobre que Margot Robbie será Barbie en esta nueva película, la cual está programada para que se estrene en el año 2023.

La trama de la historia

Hasta ahora se desconoce la trama de la película, incluidos detalles sobre quiénes serán los compañeros de juego de Barbie.

Una gran oportunidad para mostrar algo de positividad en el mundo y una oportunidad de ser aspiracional para los niños más pequeños

Estas declaraciones de Margot dan a entender que la historia de la muñeca de plástico estará contada desde otro punto de vista.

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