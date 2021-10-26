Estas son las teorías más insólitas sobre la película Titanic.

Titanic se estrenó en 1997 y rápidamente se convirtió en uno de los filmes más icónicos de la década. Recordemos que fue ganadora de muchos premios y cuenta con un gran número de seguidores.

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Con el paso de los años, los fanáticos han analizado cada aspecto de Titanic y han elaborado algunas teorías sobre la verdadera identidad de Jack Dawson interpretado por Leonardo DiCaprio.

Jack es parte de la imaginación de Rose

Jack es un muchacho muy pobre que consigue un boleto para abordar el Titanic. Luego conoce a Rose DeWitt Bukater interpretada por Kate Winslet, una mujer de clase alta que está comprometida con un hombre al que no ama.

Jack salva a Rose de la muerte y entablan una relación de amistad que luego se convierte en un apasionado romance.

Una teoría muy difundida en Twitter sostiene que Jack nunca existió; la evidencia está en la conversación que mantiene Rose de 101 años con la gente que está explorando el Titanic.

A Rose le dicen que no hay ningún registro de alguien llamado Jack en el Titanic y ella responde: "Él ahora existe solo en mi memoria".

Jack es un fantasma la última vez que habla con Rose

Otra teoría menciona que Jack existió y que efectivamente abordó el Titanic; sin embargo asegura que en la última interacción entre ellos, ya estaba muerto y era un fantasma.

Además, sostiene que Jack muere apenas se hunde el barco, pero su fantasma encuentra a Rose y la mantiene a salvo en la puerta rota hasta que llegan a salvarla.

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