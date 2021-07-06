¿Cuál es el orden cronológico de las películas de la saga de La Purga?

Han pasado ocho años desde el estreno de la primera película de La Purga y ahora, ante el estreno de la nueva cinta La purga por siempre en las salas de cine de todo el mundo, vale la pena recordar el orden para ver completa esta franquicia si quieres aprovechar un fin de semana de maratón de miedo y terror.

En principio, te contamos el orden en el que han sido estrenadas pero que, con el transcurrir de la saga, no ha sido el mismo orden cronológico en el que se cuenta la historia de la franquicia conocida como 12 horas para sobrevivir en México.

A partir de 2018, cuando llegó a la pantalla grande la precuela, el orden narrativo y cronológico de las películas cambió. Una forma interesante de verlas es siguiendo esta línea en la que fueron publicadas ya que te encontrarás con el factor sorpresa.

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Este es el orden en el que se estrenó la saga:

La noche de la expiación (2013) The Purge

12 horas para sobrevivir (2014) The Purge: Anarchy

12 horas para sobrevivir: El año de la elección (2016) The Purge: Election Year

12 horas para sobrevivir: El inicio (2018) The First Purge

La purga – serie (2018-19) The Purge

La purga por siempre (2021) The Forever Purge

Pero si lo que quieres es ver la saga en su línea temporal y narrativa, entonces deberás seguir un orden diferente, ya que la primera será entonces la precuela publicada en 2018, luego tendrás que continuar con las dos temporadas de la serie que está disponible en Amazon Prime Video y, por último, sí deberás ver la última película que está en cines y que protagonizan los mexicanos Tenoch Huerta y Ana de la Reguera.

Este es el orden para ver las películas y la serie según su cronología:

12 horas para sobrevivir: El inicio (2018) The First Purge

La purga – serie (2018-19) The Purge

La noche de la expiación (2013) The Purge

12 horas para sobrevivir (2014) The Purge: Anarchy

12 horas para sobrevivir: El año de la elección (2016) The Purge: Election Year

La purga por siempre (2021) The Forever Purge

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