La Sirenita: Halle Bailey comparte su primera imagen como Ariel.

Halle Bailey comparte su primera imagen como Ariel en La Sirenita. La joven actriz debutará en la pantalla grande en el remake de la popular cinta.

A través de las cuentas personales de sus redes sociales, la histriona subió una fotografía para celebrar el fin del rodaje de la cinta que estrenará Disney próximamente y es de las más esperadas en el cine por los fanáticos de la historia.

Después de hacer el casting con 18 años, empezar a rodar a punto de cumplir 19, y ahora terminar de rodar cuando he cumplido 21… al final lo hemos conseguido

Estoy tan agradecida por haber experimentado esta película en toda su gloria. Ha sido una experiencia muy dura, estar lejos de todo lo que he conocido, sentir soledad y dudas, pero también libertad y perseverancia cuando alcanzaba el final

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'La Sirenita' hizo fuerte a Halle Bailey

De acuerdo con la joven actriz, la película la ha hecho mucho más fuerte de lo que jamás pensó que pudiera ser y ha sido el complemento ideal de otros proyectos.

Bailey es popular por la serie 'Grown-ish' y es intérprete de R&B. En cuanto a 'La Sirenita', el rodaje del filme ya concluyó y se desconoce cuándo se estrenará.

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