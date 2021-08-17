La sirenita: Teoría explica verdadera relación entre Ariel y Eric.

La Sirenita fue una de las producciones más populares del gigante de la animación durante la década de los 90. Su historia se convirtió en la más querida por el público, situación que logró que obtuviera numerosos premios cinematográficos.

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Dicha película es protagonizada por Ariel, una sirena inquieta, con ganas de ver el mundo exterior con la ayuda de sus amigos Sebastián y Flounder.

Debido a su inocencia e imprudencia terminó haciendo un trato con una malvada bruja llamada Úrsula que le quitó la voz a cambio de darle un par de piernas para que pudiese cumplir su sueño de viajar fuera del mar.

Aunque la aventura de Ariel conquistó a miles de niños y consiguió ser una de las princesas más populares, ahora se ha revelado una teoría sobre la historia de la princesa que es sumamente inquietante y que aporta sentido a todo el conjunto de la narración.

La polémica teoría

Dicha teoría ha sido elaborada por el usuario de TikTok Reddit Unleashtheducks, quien explicó con detalle lo que había ocurrido.

Es una parte bastante común de la mitología de las sirenas, que estos seres cantaban para atraer a los marineros y ahogarlos. Aunque esto nunca se dice explícitamente en la película, creo que Ariel también tiene este poder y por eso Úrsula está tan decidida a tomar su voz antes de subir a tierra

Úrsula cree que Ariel no podrá atraer al príncipe Eric sin la voz que utilizó inconscientemente cuando lo rescató, lo cual también explica por qué Eric estaba tan hipnotizado por la canción que ella cantó, hasta el punto de que estaba dispuesto a casarse con Úrsula tan pronto como la escuchó cantar con la voz de Ariel

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De acuerdo con el usuario, esta sería la razón por la que Úrsula ansiaba poseer la voz de la hija de Tritón; para poder controlar a los hombres a su antojo.

