Estas son las cosas que siempre suceden en las películas de Adam Sandler.

Adam Sandler se convirtió en un genio de la comedia en los últimos años, generando millones de ingresos al año y múltiples premios en toda su carrera artística.

El actor ha demostrado ser un pilar de Hollywood, ya que sus películas son un éxito entre millones de fanáticos en todo el mundo.

Y son los mimos fanáticos, quienes tienen la teoría de que las películas de Adam Sandler están conectadas entre sí. El querido neoyorquino podría haberse inspirado en Marvel, Toy Story y hasta Harry Potter para crear su propio Sandlerverse.

Y es que, Adam es uno de los artistas más creativos de Hollywood y el mundo, por lo que no sería ninguna sorpresa la existencia de un universo de sus épicos filmes.

Te puede interesar: ¿Mike Wazowski es el verdadero villano de Monsters Inc.? Teoría lo revela.

¿Cómo surgió la teoría del ‘Sandlerverse’?

El comediante llamado Shawn Kohne publicó un video en Youtube titulado The Sandlerverse, donde habla de múltiples coincidencias en las producciones del estadounidense.

Las películas más representativas de la celebridad son Un papá genial, No te metas con Zohan, Ese es mi hijo, Una esposa de mentira, Click, Como si fuera la primera vez y muchas otras más.

Sin embargo, múltiples producciones del actor podrían estar conectadas con nombres de los personajes, frases, líneas de guion, movimientos frente a la cámara, locaciones y muchos elementos más.

El video de Shawn Kohne tiene 2 millones de visitas y múltiples comentarios de admiradores afirmando la alocada teoría del Sandlerverse.

Los rumores podrían ser una realidad, ya que Adam Sandler ha fungido como director, productor y actor en varias películas. No sería ninguna sorpresa que el neoyorquino tome elementos de antiguas producciones para incorporarlos a la época actual.

Así es como ha surgido una de las teorías más alocadas en la industria de la comedia, donde Adam Sandler es el verdadero protagonista de su propio universo creativo.

También te puede interesar: Los Simpson: Teoría revelaría el verdadero origen de Marge.