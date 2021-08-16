¿Mike Wazowski es el verdadero villano de Monsters Inc.? Teoría lo revela.

El gigante de la animación (Disney) ha sido fundamental para millones personas, pues marcó gran parte de su infancia, por lo que ahora recuerdan con mucho cariño y un poco de nostalgia sus cintas.

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Varias de las frases de sus películas han pasado a la historia tales como Haré lo necesario para salvar la compañía y Un niño voló sobre mí, ambas de la popular cinta Monsters Inc.

Sin embargo, alrededor de esta cinta se han creado distintas teorías por parte de los fans, tales como el futuro de Boo y la razón por la que exiliaron al Hombre de la Nieves.

Ahora, ha surgido un nuevo cuestionamiento que sugiere que todos los problemas que tiene que enfrentar en Monstropolis eran culpa de nuestro querido Mike Wazowski.

Todo tiene su comienzo cuando nuestro protagonista estaba en la universidad, en la cinta de Monsters University.

La teoría que lo cambia todo

Nuestro protagonista tiene problemas con su desempeño escolar y, con la finalidad de evitar una expulsión, hace un trato con la máxima autoridad de la universidad.

Esto consistía en que, si su equipo conformado por un grupo de alumnos con poco talento ganaba las Monstuolimpiadas, le iba a dar la oportunidad de seguir estudiando y ser un asustador.

Al final, el equipo logró ganar, aunque todo parece ser bueno, la teoría asegura que esto causó una fuerte crisis energética que vemos en la segunda cinta de Monsters Inc.

Y es que, desde el triunfo de su equipo, los estándares de calidad en la empresa de energía bajaron considerablemente.

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Por eso, cada día era más complicado asustar a los niños, para poder generar la energía que alimenta a la ciudad; no obstante, al final junto a su inseparable amigo descubieron que las risas dan más energía.

