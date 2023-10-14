¿Existió “Largo”, el mayordomo de los Addams? Conoce la historia del personaje

¡Qué truenen los dedos! Este 15 de octubre llegan Los Locos Addams 2 por Azteca 7. ¡Así es! El canal correcto recibe con sus puertas abiertas a la famosa e inusual familia Addams.

Sin duda, la familia Addams es famosa por su peculiar manera de ser y su mayordomo, "Largo" no podía quedarse atrás, pero, ¿por qué esa característica altura? Posiblemente conozco la respuesta, así que quédate para que te cuente un poco más sobre el actor que debido al trastorno que padece, le quedó como anillo al dedo representar a este personaje.

¿Qué criatura es "Largo" el mayordomo de la familia Addams?

Existen teorías sobre si el mayordomo de los Addams es una copia de Frankenstein o incluso un zombie, pero la realidad es otra, pues lejos de que "Largo" sea una especie de monstruo, es una persona más como los demás integrantes de la familia, solo que tiene ciertos intereses diferentes a los de otras personas.

Por años, "Largo" ha sido interpretado por diferentes actores, pero apuesto a que no sabías que hay un trastorno que hace que los rasgos de una persona sean muy parecidos al fiel mayordomo de la familia Addams.

¿Qué trastorno padecen Carel Struycken y Ted Cassidy?

En anteriores series y películas de la familia Addams, "Largo" ha sido interpretado por varios actores, pero hay dos en específico que sufren del mismo trastorno.

Carel Struycken y Ted Cassidy tenían más en común que el hecho de haber hecho el papel de "Largo", el mayordomo más popular, pues ambos actores padecen acromegalia, una enfermedad endocrina que afecta a las personas adultas, presentando agrandamiento de nariz, orejas, boca, manos y pies; esta enfermedad afecta a la hormona del crecimiento.

Aunque Ted Cassidy falleció hace un tiempo ya, tanto su legado como "Largo", sigue vigente, al igual que el de Carel Struycken, quien sigue actuando. Ted llegó a medir 2,06 cm, mientras que Carel mide 2,13 cm.

Si bien, ambos actores dejaron huella en el personaje, otro de los actores que sin duda marcó a "Largo" fue Rubén Moya, quien prestó su voz para Los Locos Addams 1 y 2.

Espero que ya tengas preparada la botana y la bebida para disfrutar del estreno Platinum Los Locos Addams 2. ¡Que no te agarren las prisas! Consigue los snacks para no interrumpir a "Largo" ese fin de semana.