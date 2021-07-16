Así lucen en la actualidad los protagonistas de Las crónicas de Narnia.

Si fuiste uno de los fanáticos de la saga de Las crónicas de Narnia, seguramente te va a interesar saber cómo están hoy sus protagonistas, a más de 15 años de que se estrenara la primera de las películas.

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Dos de ellos, Tilda Swinton y James McAvoy, tuvieron una exitosa carrera en el mundo de Hollywood. Pero no son los únicos jóvenes que participaron de la saga para adolescentes, también estuvieron Skandar Keynes, William Moseley, Skandar Keynes, Anna Popplewell y Georgie Henley.

Sin embargo, no todos tuvieron la misma suerte en el mundo del cine que Tilda y James. Uno de estos fue el caso de William Moseley, quien interpretó a Peter Pevensie cuando tenía 17 años y se filmó la primera película. Sin embargo, en las siguientes entregas, su papel quedó eclipsado por otros personajes y eso truncó su carrera.

No obstante, realizó algunos proyectos personales como la película “Run” en 2013 y el príncipe de “La Sirenita”.

Otra de las actrices adolescentes que llegó a Narnia siendo muy joven fue Anna Popplewell, quien interpretó a Susan Pevensie. Sin embargo, luego de esta aparición en cine, la artista se alejó de las cámaras para estudiar Literatura Inglesa en la Universidad de Oxford y nunca más volvió a la pantalla grande.

Cuando apenas tenía 10 años, Georgie Henley, interpretó a Lucy Penvensie. La joven actriz tuvo algunas participaciones en producciones como “Deadly Sisters” y en la serie “The spanish princess”.

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