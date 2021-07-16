John Wick: Estos son los datos más curiosos de la saga de acción.

John Wick se convirtió en una de las películas de acción más exitosas de la década de los dosmil. El filme, protagonizado por Keanu Reeves, pronto se metió en el corazón de chicos y grandes debido a la dirección de Chad Stahelski.

La historia de un asesino que intenta vengar la muerte de su esposa, ganó terreno entre los cinéfilos amantes de la acción y las impecables actuaciones del reparto.

El éxito de la primera película dio paso a otras dos producciones. Se trata de John Wick 2: Un nuevo día para matar y John Wick 3: Parabellum.

Además, en el 2022 viene la cuarta entrega de esta saga, misma que ya es un clásico en las pantallas de los fanáticos de Keanu Reeves.

Por si fuera poco, John Wick esconde algunos secretos que solo algunos admiradores de hueso colorado saben. Te contamos algunas curiosidades sobre el perrito del protagonista, hasta de su bebida favorita como el whisky.

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Estas son las curiosidades de John Wick que debes conocer ahora

Las peleas bien logradas se convirtieron en parte fundamental del éxito de John Wick; sin embargo, Keanu Reeves mostró su profesionalismo al hacer el 90% de las peleas sin ningún doble. Además, el actor se comprometió con el proyecto al practicar artes marciales y entrenamientos antes de rodar el filme.

John Wick y un trago de whisky son los mejores aliados en cada una de las escenas. Debes saber que la bebida es un Bourbon de Blanton, el primer bourbon de barril que se encuentra en el mercado.

La escena del asesinato del perrito de John es una de las más tristes en toda la trilogía. Por si fuera poco, cinéfilos descubrieron que los asesinos rusos llegaron a cometer el crimen en un inédito Ford Mustang GT de 1969.

John Wick no tiene miedo de matar a quien se le ponga enfrente con tal de defender el honor de sus seres queridos. Debes saber que existe un total de 119 personas asesinadas en la primera película, 84 de ellas por el protagonista.

Johnny Depp fue el primer actor pensado para protagonizar la cinta; sin embargo, dijo que "no" a una de las sagas más populares de esta década. Recordemos que el histrión atraviesa por serios problemas legales con su ex Amber Heard.

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