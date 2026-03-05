Ben Affleck y Matt Damon firman EXCLUSIVIDAD con este gigante del streaming

El thriller de acción "The Rip", protagonizado por los ganadores del Oscar Ben Affleck y Matt Damon, no solo dominó el ranking global de Netflix durante tres semanas consecutivas en enero de este año, sino que demostró con cifras contundentes que el público sigue ávido de historias ambiciosas, maduras y originales.

¿Cómo es el contrato millonario de Ben Affleck y Matt Damon con Netflix?

Bajo la dirección estratégica de Dan Lin, la plataforma ha decidido formalizar esta relación mediante un acuerdo plurianual de "primera opción" (first-look deal). Este contrato garantiza que las futuras joyas cinematográficas producidas por Artists Equity pasarán primero por las manos del gigante del streaming antes que cualquier otro competidor. Cabe recordar que Affleck y Damon son los fundadores y dueños de Artists Equity, en una exitosa colaboración con el inversor Gerry Cardinale.

Matt Damon y Ben Affleck en la próxima película de The Rip|Captura redes: IG @netflixfilm

¿Qué trae de nuevo la productora de Ben Affleck y Matt Damon?

La alianza entre la productora y el gigante del streaming ya tiene proyectos con fecha de estreno. Para finales de este 2026, Netflix lanzará "Animals", un largometraje que ya genera altas expectativas en la crítica especializada por su reparto de lujo y su equipo técnico:

Director: Ben Affleck.

Protagonistas: Ben Affleck, Kerry Washington, Gillian Anderson y Steven Yeun.

Este nuevo thriller promete seguir la línea de "películas audaces" que Dan Lin ha destacado como el núcleo de esta colaboración. La capacidad de Affleck y Damon para atraer a talentos de este calibre es lo que hace que su productora, fundada originalmente en 2022, sea considerada hoy un "proveedor independiente cómodo", capaz de gestionar todas las etapas creativas con una eficiencia que pocos estudios tradicionales logran igualar.

¿Por qué Ben Affleck y Matt Damon están tan involucrados en estos proyectos?

La respuesta radica en la libertad creativa. El éxito de "The Rip" valida un modelo de negocio donde los artistas tienen el control absoluto, desde el desarrollo del guion hasta el montaje final. Según los actores, Netflix es el socio adecuado porque entiende la necesidad de reunir audiencias globales en torno a "momentos culturales compartidos".

Netflix adquiere InterPositive

El movimiento más sorprendente de este acuerdo millonario es la adquisición por parte de Netflix de InterPositive, una startup de herramientas de inteligencia artificial aplicada al cine, fundada también por Affleck. Según reportes de Variety, alrededor de 16 ingenieros, investigadores y creativos de primer nivel se unirán a las filas de Netflix.

