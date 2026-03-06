Ryan Gosling y Eva Mendes REAPARECEN juntos tras 10 años LEJOS del ojo público

Ryan Gosling y Eva Mendes aparecieron públicamente por primera vez en más de 10 años durante una emisión especial de “The Tonight Show” con Jimmy Fallon. Los actores, que se conocieron originalmente en el rodaje de una película de 2011, llevan ya 15 años de relación sólida. Pero, ¿qué razón es más fuerte que su amor para evitar apariciones públicas?

¿Qué hicieron Ryan Gosling y Eva Mendes en “The Tonight Show”?

Durante la transmisión, Jimmy Fallon anunció: "Es tu cumpleaños y tenemos algo especial”, dirigiéndose a Mendes, quien celebraba su cumpleaños número 52. Una banda de música entró al escenario para entonar el "Feliz Cumpleaños" mientras se desplegaba una pancarta gigante con la leyenda "¡Feliz Cumpleaños, Eva!". En un gesto de cariño inusual ante las cámaras, la artista le dio un beso a Gosling, confirmando que la química entre ambos sigue intacta.

¿Por qué Ryan Gosling nunca posa en la alfombra roja con Eva Mendes?

A pesar de ser una de las parejas más estables y queridas de la industria, Ryan y Eva solo se habían dejado ver juntos oficialmente en una ocasión previa. La razón de este alejamiento de los focos mediáticos es una decisión consciente de preservar su intimidad y su vida familiar por encima de la fama. Su matrimonio se celebró en secreto y así han criado a sus hijas: Esmeralda y Amada Lee.

De hecho, son tan “celosos” de su vida privada que la única vez que posaron juntos en una alfombra roja fue durante la presentación en 2012 de la película que los unió profesionalmente.

¿Cómo se enamoraron Ryan Gosling y Eva Mendes?

Otra de las grandes incógnitas de sus fanáticos es cómo surgió realmente el amor. Eva respondió recientemente en una publicación de Instagram aclarando un mito común: “No nos conocimos en el set. La magia comenzó mucho antes, pero aquí hay un poco de magia capturada en cámara”.

Una regla de oro: la privacidad

Aunque Eva Mendes no ha estado presente en los estrenos más mediáticos de Gosling, como “La La Land” o el fenómeno global de “Barbie”, la pareja sí es captada ocasionalmente por paparazzis caminando por las calles, siempre mostrando muestras de cariño.

Mendes fue rotunda al responder a una fanática que cuestionaba su ausencia en la alfombra roja de “Barbie”: "No hacemos esas cosas juntos. No lo hacemos porque no nos sentimos cómodos con ello. No nos gusta exponer nuestra vida privada que tanto valoramos".

