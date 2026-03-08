¡IMPERDIBLES! Las 7 películas que se estrenarán próximamente

El calendario cinematográfico y de streaming para este primer semestre de 2026 presenta una de las alineaciones más robustas de los últimos años. Desde biopics largamente esperadas hasta el salto a la gran pantalla de fenómenos televisivos, la industria busca consolidar el regreso masivo de las audiencias.

Aquí te mostramos las producciones que marcarán la pauta en los próximos meses. Ahora, si quieres ver una serie coreana antes del estreno de las películas en la gran pantalla, puedes mirar "Nine Puzzles"

Peaky Blinders: El hombre inmortal

Estreno: 6 de marzo en cines / 20 de marzo en Netflix

Cillian Murphy regresa finalmente para encarnar a Tommy Shelby, esta vez en una Gran Bretaña sumergida en la compleja década de los años 40. Tras cuatro años de espera desde el cierre de la serie, esta película promete dar una conclusión épica a la historia de la familia de Birmingham. La cinta destaca por la incorporación de talentos de la talla de Barry Keoghan y Tim Roth, consolidándose como el evento criminal del mes para los fanáticos del género.

Hoppers

Estreno: 6 de marzo

Pixar vuelve a demostrar su capacidad de innovación con una aventura de ciencia ficción donde la joven Mabel habita el cuerpo de un castor robot. Más allá de ser una historia de conexión entre la naturaleza y la tecnología, esta película actúa como el motor central de las nuevas experiencias interactivas que Disney ha inaugurado en sus parques temáticos este año.

Proyecto Ave María

Estreno: 20 de marzo

Ryan Gosling protagoniza la esperada adaptación de la novela de Andy Weir (The Martian). En este thriller espacial, Gosling interpreta a un profesor de secundaria enviado al espacio profundo con la misión crítica de salvar al sol de la extinción. La producción promete una mezcla equilibrada de suspenso científico y el humor característico que define las obras de Weir.

Michael

Estreno: 24 de abril

Considerada la biopic más esperada de la década, Jaafar Jackson asume el inmenso reto de interpretar a su tío, el Rey del Pop, bajo la dirección de Antoine Fuqua. Con Colman Domingo en el papel del patriarca Joe Jackson, la película promete un recorrido íntimo y visualmente espectacular que abarca desde los Jackson Five hasta el estrellato mundial absoluto.

El Diablo Viste de Prada 2

Estreno: 1 de mayo

Miranda Priestly (Meryl Streep) regresa para reclamar su trono en un mundo mediático totalmente transformado por lo digital. Esta secuela, basada en la novela de 2013, nos presenta a una Emily (Emily Blunt) empoderada y con un control publicitario total, reconfigurando la dinámica clásica con Andy (Anne Hathaway) y el siempre elegante Nigel (Stanley Tucci).

Los Detectives de las Ovejas

Estreno: 8 de mayo

Una propuesta original y refrescante donde Hugh Jackman interpreta a un pastor cuyo rebaño, educado a través de novelas policíacas, debe resolver su propio asesinato. Con las voces de estrellas como Bryan Cranston y Patrick Stewart, esta película se perfila como la gran sorpresa de la temporada por su ingenioso guion.

El Mandaloriano y Grogu

Estreno: 22 de mayo

El personaje conocido cariñosamente como "Baby Yoda" finalmente hace su debut en el cine. Tras el éxito masivo en Disney+, Din Djarin y su aprendiz saltan a la gran pantalla en un intento ambicioso de la compañía por revitalizar la saga de Star Wars fuera de las estructuras de las trilogías convencionales. Es, sin duda, el estreno más fuerte para dar inicio a la lucrativa temporada de verano.