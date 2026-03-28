William Levy enciende las redes al ser captado con su nueva novia

El carismático actor cubano William Levy, ícono de telenovelas latinas, ha dado que hablar tras ser captado en un paseo romántico junto a su nueva pareja, la enfermera Jennifer Camacho.

Las imágenes, compartidas por hoteles y restaurantes en redes sociales, muestran a la pareja disfrutando de lugares en España con total libertad, alejados -en lo posible- del ruido mediático.

El avistamiento llega solo días después de que Levy hiciera oficial su relación, marcando un nuevo capítulo en su vida sentimental.

El primer registro público de su visita ocurrió el 25 de marzo en Granada, cuando el lujoso Hotel Alhambra Palace publicó fotos del actor posando con la directora Marianella Bertini y una selfie grupal con Camacho.

La pareja también cenó en el Asador Curro, donde se les vio ordenando platillos tradicionales como cochinillo asado, según el post del restaurante. Levy reforzó el momento con su propia historia de Instagram en la que se daba un beso apasionado con su pareja.

William Levy prefiere un nuevo romance discreto

William Levy nació en La Habana en 1980 y es mundialmente conocido por sus papeles de “galán” en telenovelas ultrafamosas. Emigró a Estados Unidos a los 15 años y saltó a la fama en 2002 con el reality Protagonistas de Novela 2 de Telemundo. Debutó en telenovelas como Olvidarte jamás y brilló en éxitos como Cuidado con el ángel, Sortilegio y recientemente Montecristo y Café con aroma de mujer. Con una carrera que incluye apariciones en el cine como con su papel en Resident Evil: Capítulo Final, es padre de dos hijos y dueño de empresas exitosas.

En su vida amorosa , Levy mantuvo una relación intermitente de más de 20 años con la actriz Elizabeth Gutiérrez; juntos engendraron a Christopher y Kailey. La pareja enfrentó separaciones por rumores de infidelidades, incluyendo un breve romance con Jacqueline Bracamontes durante Sortilegio, y terminaron definitivamente tiempo después.

EXCLUSIVA. Problemas legales de William Levy y Elizabeth Gutiérrez.

Ahora, el actor optó por oficializar su relación con Jennifer Camacho, una puertorriqueña de menos de 25 años egresada de enfermería en la Universidad de Florida Central y que trabaja en cuidados intensivos en Orlando.

El nuevo romance de William Levy con Jennifer Camacho

El noviazgo con Camacho se confirmó el 23 de marzo de 2026, cuando Levy compartió en Instagram una foto besándose con ella, poniendo fin a las especulaciones. Se conocieron en un gimnasio de Orlando, donde él acompañaba a su hijo a un evento deportivo; desde entonces, su conexión ha crecido en privacidad. Antes, en marzo, el actor la mencionó como "señorita J" en un post agradeciendo su "amor limpio y un poquito loco".

El viaje por España resalta la elección de William Levy por una vida lejos de los focos. Mientras en Granada posaban relajados en entornos históricos, en Madrid fueron vistos en una salida nocturna discreta, según El Gordo y La Flaca de Univision. Camacho, quien es ajena al mundo mediático, prefiere perfiles bajos en redes, contrastando con las exparejas famosas del reconocido artista.

¡Conoce a la ‘Señorita J’! Ella es Jenifer Camacho, la nueva novia de William Levy

Fotos lo captaron sonriente, abrazado a Camacho, quien también lucía cómoda en su nueva relación. A través de redes sociales, fans han celebrado esta nueva etapa del “galán de telenovelas”, destacando como a sus 45 años pudo encontrar felicidad genuina fuera de los focos.