Harvey Weinstein asegura que su estado mental se está desmoronando en Rikers

Harvey Weinstein volvió a encender los reflectores, no por una alfombra roja, sino por un mensaje desesperado desde la cárcel de Rikers Island, donde aseguró que su estado mental colapsa mientras espera el siguiente capítulo de su proceso judicial. En paralelo, en Nueva York ya se mueve una narrativa que lo sacude todo: se especula que el exproductor está evaluando declararse culpable de un cargo de violación para evitar otro juicio.

La escena ocurrió en un entorno que, por momentos, se sintió más como un drama legal de alto voltaje que como una audiencia rutinaria: Weinstein habló del peso de estar preso en Rikers y describió la experiencia como algo “aplastante”, al punto de admitir que su aislamiento es insoportable. Aunque volvió a insistir en que nunca agredió sexualmente a nadie, el simple hecho de que su defensa explore negociaciones alimenta la posibilidad de un giro inesperado en un caso que marcó la era del #MeToo.

¿Qué dijo Harvey Weinstein sobre Rikers?

En la corte, Weinstein dejó ver un deterioro emocional que ya no se limita a rumores: aseguró que su mente se está viniendo abajo y describió la estancia en Rikers como una experiencia que lo desgasta día a día. En reportes sobre la audiencia también se citan frases en las que retrata el encierro como “una sentencia de muerte” y dice que su estado mental se derrumba.

Sus palabras se dan mientras el sistema carcelario de Rikers sigue siendo tema de debate público, y su equipo legal ha puesto sobre la mesa que el encierro, sumado a la presión mediática, lo coloca en una situación límite. En otras coberturas recientes se menciona que también ha enfrentado problemas de salud durante su encarcelamiento, algo que refuerza el retrato de un hombre acorralado dentro y fuera del tribunal.

Posible declaración de culpabilidad

La especulación sobre un posible declaración de culpabilidad no nace del morbo: surge porque, en audiencia, se planteó que Weinstein estaría sopesando una declaración de culpabilidad relacionada con un cargo de violación para resolver un conteo pendiente y evitar otro juicio en Nueva York. De acuerdo con reportes, la conversación gira alrededor de una acusación de violación en tercer grado vinculada a Jessica Mann, un cargo que quedó sin veredicto en un juicio previo y que podría volver a tribunales si no hay acuerdo.

Aun así, el movimiento es políticamente explosivo: aceptar culpabilidad sería, de facto, un quiebre en la estrategia pública de negar toda conducta sexual no consensuada, postura que ha sostenido durante años. Y mientras sus abogados exploran ese camino, Weinstein mantiene una narrativa de víctima del proceso, alegando presiones e irregularidades entre jurados, lo que añade otra capa de tensión a un caso que sigue capturando a Hollywood y a la opinión pública hispana en Estados Unidos.

