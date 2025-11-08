Los 30 de Kendall: Un cumpleaños épico en una mansión de lujo

La supermodelo Kendall Jenner ha dejado claro que un cumpleaños de 30 años se celebra por todo lo alto, y no cualquier "alto". Para conmemorar su nueva década de vida, el pasado 3 de noviembre, Jenner optó por la privacidad y una mansión de lujo extremo, congregando a su círculo más íntimo (incluyendo a sus famosas hermanas, a su madre, y a su amiga Hailey Bieber junto a su esposo Justin Bieber) en un destino paradisiaco.

El escenario elegido fue la exclusiva isla de Mustique , en San Vicente y las Granadinas. Los reportes indican que la top model alquiló una mega-mansión propiedad nada menos que del diseñador estadounidense Tommy Hilfiger. La estancia semanal en este paraíso se estima que ronda los $125,000 dólares.

En las fotografías, la supermodelo aparece recostada sobre la arena sin la parte superior de su bikini, solo cubierta por granos de arena sobre el pecho.

Un santuario de lujo extravagante

La propiedad está asentada sobre seis acres de terreno, la vivienda fue mandada a construir por Hilfiger desde cero, fusionando los estilos del británico Oliver Messel y el influyente arquitecto italiano Andrea Palladio.

Los invitados disfrutaron de un ambiente inigualable creado por un vestíbulo de doble altura con palmeras y una escalera imponente. La villa cuenta con siete dormitorios, cada uno con baño privado y tiene capacidad para hospedar hasta 18 personas con total comodidad.

La verdadera estrella del viaje fue, sin embargo, la ubicación. Jenner aprovechó al máximo la playa privada en la bahía de L’Ansecoy y la vista privilegiada a la unión del Mar Caribe con el océano Atlántico, vistas que se aprecian desde todas las habitaciones. La modelo, sin dudarlo, inundó sus redes sociales con fotografías de la celebración, presumiendo los paisajes idílicos y su figura en traje de baño.

Sin duda, Kendall Jenner ha marcado la pauta para celebrar los 30: con un despliegue de opulencia, privacidad y un telón de fondo arquitectónico y natural inigualable.

