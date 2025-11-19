¿Quién es la nueva princesa? Catherine Lagaʻaia, la joven actriz que protagonizará el live action de Moana

El pasado 17 de noviembre, Disney presentó el primer adelanto de la esperada versión live action de “Moana”, que rápidamente superó los 22 millones de reproducciones en sus redes sociales oficiales. Con apenas unos segundos en pantalla, la joven actriz Catherine Lagaʻaia se robó los elogios de los fanáticos, consolidándose como la nueva cara de la heroína polinesia.

La historia de Moana regresa en 2026

La película, que narra la travesía de una joven polinesia que se embarca en un viaje épico por el océano para salvar su isla devolviendo el corazón a una poderosa diosa, llegará a los cines en julio de 2026. En el tráiler, Lagaʻaia aparece interpretando la icónica canción “How Far I’ll Go”, tema que originalmente dio vida la actriz y cantante Auliʻi Cravalho en la versión animada de 2016 y en la secuela de 2024.

Conoce a Catherine Lagaʻaia

Con apenas 18 años, Catherine Lagaʻaia nació en Sídney, Australia, y este proyecto marca su debut cinematográfico. Para ella, el papel de Moana tiene un significado especial: “Mi abuelo es de Fa‘aala, Palauli, en Savai‘i, y mi abuela es de Leulumoega Tuai, en la isla principal de ‘Upolu, en Samoa. Me siento honrada de celebrar a Samoa y a todos los pueblos de las islas del Pacífico, y de representar a las niñas que se parecen a mí”.

Dwayne Johnson regresa como Maui

El actor Dwayne Johnson, de ascendencia samoana, retoma su papel como el semidiós Maui, personaje que ya interpretó en la versión animada. En esta ocasión, además de actuar, Johnson también figura como productor del proyecto, reforzando la autenticidad cultural de la historia.

Los pasos previos de Lagaʻaia

Antes de obtener el papel de Moana a los 17 años, Catherine participó en tres episodios de la serie “The Lost Flowers of Alice Hart” de Prime Video. Su padre, Jay Lagaʻaia, también es reconocido en la industria por sus actuaciones en “Star Wars: Episodio II – La venganza de los Sith”, además de programas como The Wiggles y Home and Away.

Auliʻi Cravalho, ahora productora ejecutiva

Aunque no volverá a interpretar a Moana, Auliʻi Cravalho se mantiene vinculada como productora ejecutiva.